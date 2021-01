Miał przy sobie narkotyki i kradziony telefon. "Jego zachowanie wydawało się podejrzane"

Jak opisała w komunikacie Paulina Harabin z komendy policji w Otwocku, do zdarzenia doszło w ubiegłą środę. Policjanci z Karczewa patrolowali wówczas jedną z ulic w Otwocku Małym. Zauważyli młodego mężczyznę, którego - jak wskazała - "zachowanie wydawało się im podejrzane".

"Funkcjonariuszom oświadczył, że to marihuana

"Mundurowi wylegitymowali go. Okazało się, że 23-latek posiadał przy sobie zawiniątko foliowe z zawartością suszu roślinnego. Funkcjonariuszom oświadczył, że jest to marihuana. Następnie policjanci sprawdzili posiadany przez mężczyznę telefon komórkowy, który figurował w systemie jako utracony w wyniku kradzieży. 23-latek tłumaczył, że podczas kupna telefonu, nie podejrzewał, że może być kradziony. Wówczas mundurowi zatrzymali mężczyznę i przewieźli do komendy" - przekazała policjantka.