Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podawał się za pracownika banku. Wykorzystał popularną metodę

|
21-latek został zatrzymany
Policja zatrzymała 21-latka
Źródło wideo: KPP Otwock
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wykorzystali spoofing, by przekonać kobietę do wykonania przelewów za pomocą kodów bankowych. Straciła prawie 5 tysięcy złotych. W sprawie zatrzymano 21-latka.

Z jej relacji oszukanej kobiety, która zgłosiła się na komendę w Otwocku, wynikało, że skontaktowała się z nią osoba podająca się za pracownika banku. Oszuści, wykorzystując technikę spoofingu, podszywali się pod oficjalne numery infolinii oraz wysyłali wiadomości SMS, które miały uwiarygodnić całą sytuację.

"Pokrzywdzona została przekonana, że jej oszczędności są bezpośrednio zagrożone, a jedynym sposobem na ich uratowanie jest natychmiastowe wykonanie przelewów za pomocą kodów BLIK. Kobieta, działając pod wpływem emocji i presji czasu, straciła blisko 5 tysięcy złotych" - przekazał podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Zarzuty dla 21-latka

Policjanci wytypowali osobę, która mogła stać za tym przestępstwem. Tropy zaprowadziły ich do mieszkania w warszawskim Wawrze.

"W trakcie przeszukania lokalu policjanci zatrzymali 21-letniego obywatela Ukrainy. W mieszkaniu zabezpieczono obszerną dokumentację bankową dotyczącą kilkudziesięciu rachunków bankowych, kilkadziesiąt telefonów komórkowych służących do zdalnej obsługi tych rachunków, kilkadziesiąt kart płatniczych i debetowych na dane osób trzecich oraz maszynę do liczenia pieniędzy" - wyliczył podkomisarz Domarecki.

Zatrzymany usłyszał zarzut oszustwa dokonanego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami. 21-latek został aresztowany na trzy miesiące.

21-latek został zatrzymany
21-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Na czym polega metoda spoofingu?

Spoofing to technika manipulacji cyfrowej, która pozwala przestępcom podszyć się pod dowolny numer telefonu, adres e-mail czy nazwę nadawcy SMS.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu, na ekranie telefonu ofiary wyświetla się oficjalna nazwa banku lub autentyczny numer infolinii, mimo że połączenie w rzeczywistości wykonywane jest przez oszusta. Analogicznie, wiadomości SMS trafiają do tego samego wątku, w którym wcześniej otrzymywaliśmy prawdziwe komunikaty od banku.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Kolej, tory, pociąg, Warszawa Wschodnia
Szybsze pociągi i krótsza podróż. Powstaną nowe linie kolejowe
Okolice
Tragiczny wypadek na ul. Fieldorfa "Nila"
Tragiczny wypadek na Gocławiu. Obaj kierowcy prawomocnie skazani po 10 latach
Praga Południe
36-latek został zatrzymany
Miała zaledwie kilka lat. Ojciec z zarzutami
Śródmieście
Wola Krobowska
Gawkowski: nie można wykluczyć sabotażu
Okolice
Policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki
Na widok radiowozu ukrył się za zaparkowanymi samochodami
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Pijany mężczyzna groził pasażerowi w tramwaju
Bielany
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Ulicami Warszawy przebiegną maratończycy. Rekordowa liczba uczestników
Śródmieście
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Złota Kaczka, Chopin i interaktywna alejka. Warszawa szykuje spektakularną iluminację
Śródmieście
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Matka oskarżonego o zabójstwo Mai usłyszała zarzuty
Okolice
Na miejscu pracowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie przeżył
Białołęka
Najpierw dotacja od ministra Czarnka, teraz kolejna. Fundacja z Elbląga ma się czym chwalić
Miliony wyłudzone z programu willa plus. Są zarzuty prokuratury wobec prezesów
Okolice
47-latek został zatrzymany
"Unosił jak piórko hulajnogi elektryczne i z impetem rzucał nimi o ziemię"
Praga Południe
Zderzenie na S2
Zderzenie ze sportowym Ferrari na S2
Włochy
Małe irbisy z zoo w Warszawie
W warszawskim zoo urodziły się irbisy śnieżne
Praga Północ
Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii
Sztućce, półmiski, lampy. Pod ziemią odkryto przedwojenną Warszawę
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Paczki z USA i Hiszpanii. W środku marihuana i grzyby halucynogenne
Okolice
Wypadek nastolatków na motorowerach
Nastolakowie na crossach uderzyli w dzika. Lądował śmigłowiec
Okolice
Kierowcy Mercedesa grozi do 20 lat więzienia
Tragiczny wypadek na S8. Kierowca uciekł, pasażer zginął
Okolice
Rozbita Skoda prowadzona przez pijaną 34-latkę
Pijana jechała bez jednego koła. "Była w doskonałym humorze"
Okolice
26-latek został zatrzymany
Przyjechał na komisariat zapłacić grzywnę. Na jaw wyszły inne sprawy
Bemowo
Mozaiki z dworca PKS w Garwolinie pod ochroną konserwatorską
Ich autor jest nieznany, od teraz są pod ochroną konserwatora
Okolice
Samochód dachował w rowie, kierowca próbował uciec
Dachował i próbował uciec. Powstrzymał go policjant po służbie
Okolice
Prace na ulicy Powsińskiej
Ciepłociąg gotowy, ale ulica zablokowana. Winne wody gruntowe
Mokotów
Nietrzeźwy kierowca wiózł autem 6-letniego syna (zdj. ilustracyjne)
"Był tak pijany, że nie wiedział, gdzie się znajduje". Wiózł dziecko
Okolice
Strzały w centrum Płocka i skradziona saszetka (zdj. ilustracyjne)
Strzały w centrum Płocka i skradziona saszetka
Okolice
Frontex będzie mieć nową siedzibę w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Decyzja wojewody w sprawie nowej siedziby Fronteksu
Mokotów
Dziki w Warszawie
Nowa uchwała. Los dzików w Warszawie przesądzony
Białołęka
Tor Służewiec, Gala Derby, 5 lipca 2026 roku
"Prokuratura bada sprawę, a koniom nadal wiąże się języki". Protest
Martyna Sokołowska
Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie
Spór w klinice dziecięcej. Medycy bez nowych umów, obecne wygasną za kilka dni
Artur Węgrzynowicz
Nietrzeźwy kierujący zatrzymany dzięki reakcji innego kierowcy
Jechał bez prawa jazdy, miał dwa promile. "Gwałtownie hamował"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki