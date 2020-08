Pociągi do Otwocka wrócą w połowie sierpnia. We wrześniu dojedziemy do Pilawy

Jak przekazała spółka PKP PLK, pociągi z Warszawy do Otwocka dojadą 15 sierpnia. Natomiast z Otwocka do Pilawy po jednym torze pojedziemy od września, a po dwóch - od grudnia.

Nowe wiadukty

Warszawa-Lublin

Modernizacja trasy kolejowej z Warszawy do Lublina ma już dwuletnie opóźnienie. Jak informowała spółka PKP PLK, wpływ na to miały m.in.: zejście z placu budowy generalnego wykonawcy robót w 2018 roku, likwidacja niezidentyfikowanych kolizji oraz dołączenie do projektu budowy łącznicy między liniami 7 i 68. Kolejarze przekonują, że po zakończeniu prac podróż z Warszawy do Lublina będzie trwała około półtorej godziny, a pociągi rozwiną prędkości do 160 km/h. Obecnie przejechanie 175-kilometrowego odcinka z Warszawy Centralnej do Lublina Głównego zajmuje nieco ponad trzy godziny.