Kłótnię z partnerem odreagowała na zaparkowanych autach. Powyrywane lusterka i wycieraczki

We wtorek prezydent USA Joe Biden spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i wygłosi otwarte przemówienie w Arkadach Kubickiego. Kumulacja wydarzeń politycznych to także kumulacja utrudnień w ruchu dla kierowców i pasażerów komunikacji. Ratusz i policja przypominają, by we wtorek omijać ścisłe centrum Warszawy i okolice Starego Miasta.