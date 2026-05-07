Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Miał dwa promile i dzieci w aucie. Straci Porsche

|
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Policjanci z Otwocka prowadzili pościg za kierowcą Porsche, który nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że mężczyzna był pijany, a na fotelach pasażerów siedziały dzieci.

Wszystko zaczęło się od podejrzenia, że poruszający się Porsche mężczyzna może być nietrzeźwy. Policjanci wydali sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania pojazdu, jednak kierowca zignorował je i zaczął przyspieszać.

W samochodzie dwoje dzieci

"Policjanci natychmiast ruszyli w pościg. Mężczyzna kontynuował ucieczkę ulicą Lubelską. Dopiero po zjeździe w ulicę Kościelną zorientował się, że nie ma szans na zgubienie radiowozu i ostatecznie zatrzymał pojazd" - poinformował podkomisarz Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Wewnątrz sportowego auta znajdowała się dwójka dzieci w wieku 3 i 12 lat. "Jak wykazało badanie alkomatem, 39-latek miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Uciekając przed policją, naraził swoje dzieci na ogromne niebezpieczeństwo" - podkreślił podkomisarz Domarecki.

Dzieci zostały przekazane pod opiekę matki, natomiast kierowca trafił prosto do celi. Porsche, którym się poruszał, zostało odholowane na policyjny parking.

39-latek został zatrzymany
39-latek został zatrzymany
Źródło: KPP Otwock

Konfiskata auta

"Mężczyzna usłyszał już zarzuty narażenia dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. 39-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów. Został objęty dozorem policji, który wiąże się z regularnym badaniem stanu trzeźwości analizatorem wydechu" - przekazał rzecznik otwockiej policji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku kierowania pojazdem w stanie tak wysokiej nietrzeźwości, sąd orzeka przepadek mienia. Oznacza to, że mężczyzna bezpowrotnie straci swoje Porsche na rzecz Skarbu Państwa.

Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Porsche zostało odholowane na policyjny parking
Źródło: KPP Otwock

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Otwock

Udostępnij:
Tagi:
OtwockPolicjaAlkohol
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Tragiczny pożar w strzelnicy na Ursynowie
Tragiczny pożar strzelnicy. Zmarł piąty pracownik ekipy remontowej
Ursynów
Alkomat, policja (zdjęcie ilustracyjne)
Kolega "uczył" ją prowadzić auto. Miała trzy promile
Praga Północ
Stacja metra Kabaty
Awaria systemu sterowania w metrze
Ursynów
Krakowiaków i Działkowa do remontu
Są dziurawe i popękane. Przejdą remont
Włochy
Kampinoski Park Narodowy
Susza w Kampinosie. Dyrekcja wprowadza restrykcje
Okolice
Mężczyzna został zatrzymany
Wyszedł na wolność w styczniu, w maju usłyszał 8 zarzutów. Recydywista przed sądem
Okolice
W zoo urodziła się alpaka
Narodziny w zoo. Mała alpaka czeka na imię
Praga Północ
Poznański Helmut na wakacjach w Warszawie
Poznański Helmut na wakacje przyjechał do Warszawy
Komunikacja
BUWBAR - nowa przestrzeń gastronomiczna na Uniwersytecie Warszawskim
Miała być tania stołówka, jest premium food hall. Burza wokół lokalu na UW
Klaudia Kamieniarz, Mateusz Mżyk
Rowerzysta zmarł po potrąceniu
Wstrząsające ustalenia śledczych po tragicznej śmierci 17-letniego rowerzysty
Okolice
Kierująca zaparkowała na przejściu dla pieszych
Zaparkowała na przejściu dla pieszych. Nie miała prawa jazdy
Wawer
Lotnisko Chopina (zdjęcie ilustracyjne)
Ewakuacja na Lotnisku Chopina
Włochy
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Okolice
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Dwa ciała na Żoliborzu. Jedno w mieszkaniu, drugie przed budynkiem. Śledztwo
Żoliborz
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
"Żart, który trwa już kilka lat". Brakuje wody na prysznic i pranie
Katarzyna Kędra
Kilkudniowy łoszak znaleziony na posesji pod Sochaczewem
Znalazł łoszaka na posesji. Zwierzę nie mogło stanąć na nogach
Okolice
Białołęcka pod wodą
Brakuje chodników i drogi rowerowej, po deszczu ulica zamienia się w jezioro. Wreszcie remont
Białołęka
Stanisław Aronson
Słynny żołnierz Kedywu skończył 101 lat
Wola
Celnicy wykryli ponad 50 kg marihuany
W paczkach z ubraniami znaleźli kontrabandę
Okolice
Obaj motocykliści nie mieli uprawnień
Zatrzymała go drogówka, o pomoc poprosił kolegę. Obaj wrócili pieszo
Mokotów
Targówek we wczesnych latach 60. XX wieku
75 lat temu Warszawa stała się trzy razy większa
Targówek
samolot sklejka
Rozbił się samolot gaśniczy. "Raptownie było widać, jak spada"
TVN24
Start Dromadera z Warszawy
Wystartował z Warszawy, rozbił się pod Biłgorajem. Ostatnie zdjęcia
Bemowo
Policja zatrzymała 25-latka
Nagrywał kobiety w toalecie. Nakryła go pracownica kawiarni
Wola
Uderzył autem w ogrodzenie i uciekł
Pijany, bez prawa jazdy i w kradzionym aucie
Okolice
Nowe składy FLIRT zasilą tabor Kolei Maowieckich
Pojadą 160 kilometrów na godzinę i przewiozą ponad pół tysiąca pasażerów
Okolice
Proces w sprawie zabójstwa ratownika medycznego w Siedlcach
Chwycił noże i zaatakował ratowników medycznych, jeden nie przeżył. Ruszył proces
Okolice
Pożar na parkingu w Wieliszewie
Spalone auta na parkingu, straty na ponad 250 tysięcy złotych. Śledztwo
Okolice
Kradzież skarbony w kościele
Ukradł skarbonę z kościoła. Wpadł przez monitoring
Okolice
Straż miejska interweniowała na Bemowie (zdjęcie ilustracyjne)
"Była zakrwawiona i miała rozciętą wargę". Jej partner został zatrzymany
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki