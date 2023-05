Pijani rodzice spacerowali z trójką małych dzieci. "W pionie utrzymywał ich wózek"

- Otwoccy policjanci interweniowali w sprawie rodziców, którzy spacerowali ulicami miasta z trójką dzieci. W pionie utrzymywał ich pchany przed sobą wózek dziecięcy. Takie zachowanie wyraźnie wskazywało na stan upojenia alkoholowego, co potwierdziło przeprowadzone badanie alkomatem - przekazała rzeczniczka otwockiej policji młodsza aspirant Paulina Harabin.

Najmłodsze dziecko ma osiem miesięcy

Jak się okazało, 43-letnia matka i 31-letni ojciec byli w stanie upojenia alkoholowego. - Niezwłocznie przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało blisko 1,5 promila alkoholu w ich organizmach. Skrajnie nieodpowiedzialna para w takim stanie wyszła na spacer z 8-miesięcznym, rocznym i 4-letnim synem. Na szczęście całych i zdrowych chłopców funkcjonariusze przekazali pod opiekę babci. To ona do czasu decyzji sędziego będzie sprawowała nad nimi pieczę. Natomiast kobieta i mężczyzna trafili wprost do policyjnych cel - opisała dalej policjantka.