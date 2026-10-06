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Okolice

Pędził obok szkoły. Na liczniku miał 134 kilometry na godzinę

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Pędził w terenie zabudowanym 134 km/h, stracił prawo jazdy
Policjanci kontrolowali kierowców z powietrza
Źródło wideo: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
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W ręce policjantów wpadł kierowca, który w rejonie szkoły podstawowej w jechał 134 kilometry na godzinę. 48-latek otrzymał mandat w wysokości pięciu tysięcy złotych, 15 punktów karnych oraz stracił prawo jazdy.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przy szkole podstawowej w Ostrowie, gdzie zaledwie dwa tygodnie temu policjanci ukarali kierowcę Toyoty jadącego 108 kilometrów na godzinę.

Pędził 134 kilometry na godzinę

"48-letni kierowca Audi pędził w terenie zabudowanym z prędkością aż 134 km/h, znacznie przekraczając dopuszczalny limit" - opisał podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Kierowca został zatrzymany do kontroli. 48-latek został ukarany mandatem w wysokości pięciu tysięcy złotych oraz otrzymał 15 punktów karnych. Mężczyzna stracił również prawo jazdy.

"Z racji tego, że kierujący przekroczył dopuszczalny limit 24 punktów karnych, zostanie wobec niego skierowany wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - aby odzyskać uprawnienia, będzie musiał ponownie zdać egzamin państwowy oraz przejść specjalistyczne badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu" - wyjaśnił policjant.

Ostrożnie przy szkołach

Policja zaapelowała o rozsądek na drogach. "Rejony szkół to miejsca, gdzie ruch pieszych - w szczególności dzieci - jest wyjątkowo natężony zarówno rano, jak i po południu. Najmłodsi po wakacyjnej przerwie mogą być rozkojarzeni i nie zawsze potrafią prawidłowo ocenić zagrożenie na drodze" - zwrócił uwagę podkom. Domarecki.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policja
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