Emerytka uwierzyła, że bierze udział w tajnej akcji. "Straciła 27 tysięcy złotych"

Przekonywał seniora, że bierze udział w akcji zatrzymania oszustów

W pierwszym przypadku - jak wynika z relacji policji - do seniora zatelefonował mężczyzna. Podczas rozmowy poinformował go, że policja prowadzi działania ukierunkowane na zatrzymanie oszustów i poprosił o pomoc w ich zatrzymaniu. Ta pomoc miała polegać na przekazaniu gotówki. "Starszy mężczyzna gotów był wpłacić swoje oszczędności na wskazane przez oszusta konto i w tym celu udał się do banku, gdzie zlecił przelew. Jednak czujna pracownica placówki nabrała podejrzeń, co do realizowanej przez niego transakcji na kwotę 50 tysięcy złotych. Zapytany przez nią, czy został zmuszony do wykonania przelewu, zaprzeczył. Wówczas pracownicy placówki poinformowali o swoich podejrzeniach funkcjonariuszy" - przekazała policja.