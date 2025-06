NFZ ma coraz poważniejsze problemy finansowe (wideo archiwalne) Źródło: Marek Nowicki/Fakty TVN

Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku w poniedziałek, 9 czerwca. Ale, jak udało nam się ustalić, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dysponujący pięcioma łóżkami, nie przyjmuje pacjentów już od środy, 4 czerwca. Zarząd placówki poinformował, że decyzja ta została podjęta z przyczyn organizacyjnych oraz "w trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej".

"Zapewniamy, że zdrowie i życie pacjentów są w pełni zabezpieczone" - podkreślono w komunikacie. "Pacjenci wymagający intensywnego nadzoru medycznego są objęci fachową opieką w jednostkach referencyjnych na terenie województwa, z którymi szpital pozostaje w stałym kontakcie" - zapewniają przedstawiciele szpitala.

Informują też, że w ramach Oddziału Chirurgii funkcjonuje stanowisko intensywnego nadzoru, w pełni przygotowane do opieki nad pacjentami wymagającymi wzmożonego monitorowania. Obsługuje je personel anestezjologiczny. Dodatkowo zaznaczono, że wszystkie zabiegi planowe odbywają się zgodnie z harmonogramem i nie ma zakłóceń w pracy pozostałych oddziałów.

Lekarze złożyli wypowiedzenia

- Powodem tej sytuacji jest to, że kilku lekarzy anestezjologów złożyło wypowiedzenia. Aktualnie trwają prace, które mają na celu zatrudnienie nowych osób do tego zespołu - mówi tvnwarszawa.pl Rafał Skwiot, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Otwocku. - Był też drugi powód - techniczny, związany z awarią systemu klimatyzacji, która musi być naprawiona. Trwa przerwa serwisowa - dodaje.

Rzecznik wyjaśnia, że działalność oddziału została zawieszona na okres 30 dni. - W tym czasie sprawy techniczne i kadrowe mają zostać rozwiązane - zapewnia.

Pytany o to, jaki był powód odejścia lekarzy, rzecznik odesłał nas do kierownictwa placówki. Prośbę o wyjaśnienie tej kwestii skierowaliśmy mailowo do szpitala. Czekamy na odpowiedź.

Problemy finansowe trwają od lat

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku to największy publiczny szpital na terenie powiatu otwockiego. W skład placówki wchodzi sześć oddziałów szpitalnych, blok operacyjny oraz przychodnia w ramach, której działa nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Placówka od wielu lat zmaga się z problemami finansowymi. Przypomnijmy, że na początku marca zabrakło pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.