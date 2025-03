Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24

46-latek ścigany listem gończym na różne sposoby próbował zmylić policjantów. Zmieniał adresy, a do ostatniego mieszkania wchodził przez okno.

46-latek, poszukiwany za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów oraz jazdę pod wpływem alkoholu, ukrywał się dwa lata, często zmieniając miejsce zamieszkania. Na jego trop wpadli w końcu dzielnicowi z Otwocka.

- Policjanci musieli działać w taki sposób, by poszukiwany 46-latek nie odkrył, że podążają jego śladem. Obserwowali go. Mężczyzna, chcąc ich zmylić, nie wchodził do mieszkania drzwiami, a oknem znajdującym się po innej stronie budynku - przekazał podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Jego działania nie zmyliły jednak policjantów. Gdy upewnili się, że znajduje się z budynku, zatrzymali go.

46-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, skąd trafił do więzienia. Mężczyzna spędzi tam łącznie blisko 14 miesięcy.

ZOBACZ TAKŻE: Są podejrzani o oszustwa metodą "na policjanta". 13 osób zatrzymanych, najmłodsza ma 14 lat.