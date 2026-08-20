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Okolice

Sam zaprosił policjantów do domu. Grozi mu długa odsiadka

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Podejrzany uprawiał konopie w mieszkaniu
07.10.2025 | Narkotyki z internetu w 20 minut z dostawą do domu. Uzależniają się już dzieci w wieku 12 lat
Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
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Pewny siebie 46-latek z Otwocka sam zaprosił policjantów do mieszkania, by udowodnić, że jest czysty. Już po wejściu funkcjonariusze wyczuli charakterystyczną woń. Szybko znaleźli też domową uprawę konopi. Mężczyzna twierdził, że to "leki na różne dolegliwości".

Zaczęło się od zgłoszenia, dotyczącego awantury domowej. Kiedy funkcjonariusze z Otwocka przyjechali na miejsce, już po przekroczeniu progu mieszkania, wyczuli intensywną woń. Szybko zrozumieli, że w pomieszczeniu może znajdować się marihuana.

Zaproszenie i zaskakujące tłumaczenie

"Gdy policjanci zapytali 46-letniego domownika, czy posiada w domu środki odurzające lub inne substancje zabronione, ten pewny siebie odparł: Ja nic nie mam, jak chcecie, zapraszam, zobaczcie sami" - opisał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

W mieszkaniu miał narkotyki
Podejrzany uprawiał konopie w mieszkaniu
Podejrzany uprawiał konopie w mieszkaniu
Źródło zdjęcia: KPP Otwock
Policjanci znaleźli narkotyki
Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło zdjęcia: KPP Otwock
Policjanci znaleźli narkotyki
Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło zdjęcia: KPP Otwock
Policjanci znaleźli narkotyki
Policjanci znaleźli narkotyki
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Mundurowi skorzystali z zaproszenia i sprawdzili pomieszczenia. W trakcie przeszukania znaleźli dwie uprawiane w domu rośliny konopi oraz znaczne ilości gotowych narkotyków. W ręce policjantów trafiło 58 gramów marihuany, 166 gramów amfetaminy oraz 9 gramów mefedronu.

Policjanci natknęli się też na wagę elektroniczną służącą do dozowania porcji.

Jak tłumaczył się 46-latek? "Oświadczył policjantom, że lekarz przepisał mu marihuanę i amfetaminę w celach leczniczych, ale w jego ocenie dawki były zbyt małe – dlatego postanowił 'doleczyć się' sam i zaopatrzyć na własną rękę w znacznie większe ilości" - przekazał Domarecki.

W więzieniu może spędzić nawet 10 lat

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

Śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Otwocku. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Otwocku o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz uprawę konopi grozi do lat 10 więzienia.  

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
NarkotykiPrzestępczość w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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