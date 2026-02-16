Oszuści telefoniczni często podają się za pracowników banków. "Tendencje są rosnące". Jak się chronić? Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN

Do zdarzenia doszło w czwartek na jednym z parkingów sklepowych w Otwocku. Policjanci ustalili, że kierujący trąbił na pieszego, który szedł przed pojazdem.

Wyciągnął "blachę", by postraszyć pieszego

"Ten więc odwrócił się. Wtedy też kierujący dynamicznie podjechał autem pod jego nogi, celem jego postraszenia, następnie wysiadł z auta i wywiązała się pomiędzy nimi sprzeczka. Kiedy pieszy chciał telefonicznie zgłosić całe zajście policji, mężczyzna wyciągnął 'blachę' i powiedział, że policja jest już na miejscu, więc i tak mu nic nie zrobi" – opisuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Otwocku. Następnie odjechał z miejsca.

Śledczy przyjęli zawiadomienie. Po upływie kilku godzin zatrzymali 63-latka z Józefowa. W jego samochodzie funkcjonariusze znaleźli atrapę policyjnej odznaki oraz metalową gwiazdę szeryfa.

Grozi mu nawet rok więzienia

63-latek usłyszał zarzut dotyczący przywłaszczenia funkcji. "Mężczyzna w swoich wyjaśnieniach zaprzeczył, aby kiedykolwiek posłużył się fałszywą policyjną odznaką. Jak podkreślił, okazywał jedynie gwiazdę szeryfa. Niebawem za takie zachowanie zostanie rozliczony przez sąd" – dodaje policja.

Zatrzymanemu grozi kara do roku więzienia.

"Podkreślamy, że osoby podające się za funkcjonariuszy, używające fałszywych odznak lub legitymacji stanowią poważne zagrożenie dla obywateli oraz dobrego imienia formacji. Dlatego też każde tego typu zgłoszenie będzie spotykać się z natychmiastową i stanowczą reakcją służb" – przypomina otwocka komenda.

