Ktoś zamalował czerwone gwiazdy na grobach żołnierzy sowieckich. Na biało

Na cmentarzu w podwarszawskim Otwocku, gdzie spoczywają żołnierze radzieccy, doszło do dewastacji. I to nie pierwszy raz. Nieznany sprawca zamalował czerwone gwiazdy na grobach na biało.

Cmentarz znajduje się przy ulicy Michała Andriollego. Szczegóły sprawy ustalił reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Jest to miejsce na cmentarzu, na którym pochowani są Polacy oraz żołnierze Armii Czerwonej. Pomiędzy grobami polskich żołnierzy z krzyżami są też mogiły czerwonoarmistów, na ich białej fasadzie widniała czerwona gwiazda. Obecnie widać, że na kilkunastu grobach została zamalowana na biało - relacjonował nasz reporter.

Problem jest znany parafii, która sprawuje nadzór nad cmentarzem. Okazuje się jednak, że kościół nie odpowiada za wszystkie kwatery. Jak przyznaje ks. Bogdan Sankowski, proboszcz parafii św. Wincentego à Paulo w Otwocku, w tym przypadku doszło do dewastacji. - Nie było zgłoszenia na policję. Chodzi o kilka zamalowanych gwiazd. One były czerwone i ktoś je zamalował na biało - wyjaśnia. I ubolewa: - To już po raz kolejny, chyba trzeci. Zgłoszenie na policję nic nam nie da, teren nie jest monitorowany, nikt nikogo za rękę nie złapał.