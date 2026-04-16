Kradzieże aut, wyłudzenia odszkodowań. Grupa przestępcza rozbita

Źródło: KPP Otwock
Funkcjonariusze policji oraz straży granicznej uderzyli w zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 16 osób zamieszanych w kradzieże samochodów oraz wyłudzenia odszkodowań. Policjanci przejęli siedem skradzionych pojazdów, gotówkę i narkotyki.

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2025 roku, kiedy policjanci z Otwocka i stołecznej samochodówki zatrzymali osiem osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieże z włamaniem i usiłowania kradzieży z włamaniem, oszustwa przy sprzedaży samochodów, włamania do samochodów i kradzież mienia, paserstwo i oszustwa ubezpieczeniowe.

"W ubiegłym tygodniu, po zgromadzeniu obszernego materiału dowodowego, policjanci zdecydowali się na kolejną realizację. Kluczem do powodzenia była współpraca oraz koordynacja. Policjanci musieli zatrzymać jednocześnie 16 osób w różnych częściach Polski" - wyjaśnił w komunikacie podkomisarz Patryk Domarecki z otwockiej policji.

W grupie funkcjonował "kaskader"

Jak podała policja, zatrzymane osoby były powiązane z grupą dokonującą kradzieży aut w Polsce oraz innych krajach. Zajmowały się one również legalizacją skradzionych samochodów, włamaniami do obiektów gospodarczych oraz paserstwem. Wyłudzali także odszkodowania od ubezpieczycieli, inscenizując stłuczki.

"W grupie funkcjonował tzw. kaskader, wyszkolony do inicjowania kolizji. Po wykonaniu celowej kolizji miejsce kaskadera przejmował tzw. wskoczek, który podawał się za kierowcę i sprawcę kolizji, a następnie zgłaszał zdarzenie firmie ubezpieczeniowej. W ten sposób grupa wyłudziła blisko 2 miliony złotych" – przekazał podkom. Domarecki.

Podczas przeszukań policjanci odzyskali siedem samochodów (osobowych i busów), 169 tysięcy złotych oraz prawie pięć tysięcy euro, trzy kilogramy narkotyków (około 1,9 kilograma amfetaminy, 700 gramów marihuany oraz blisko 200 gramów mefedronu). Znaleźli również narzędzia elektroniczne, umożliwiające uruchomienie pojazdów, w tym tzw. walizki, gameboye i zagłuszarki.

16 zatrzymanych, areszty i dozory

Spośród 16 zatrzymanych osób w wieku od 26 do 52 lat sąd aresztował osiem. Pozostała ósemka została objęta dozorem policji. Część dozorów połączona jest z zatrzymaniem paszportów, zakazem opuszczania kraju oraz zakazami kontaktowania się.

Jeden z zatrzymanych - 35-latek, usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

To nie pierwsze zatrzymania w prowadzonym postępowaniu. W areszcie pozostaje 15 innych osób, z których większość odpowiada za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Pozostałe zarzuty dotyczyły m.in. włamań, oszustw ubezpieczeniowych, paserstwa i prania brudnych pieniędzy.

W ostatniej akcji brali udział policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową KSP oraz funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wykorzystano również georadar, drony i psa wykrywającego narkotyki.

