Remontował dom, gdy właściciel wyjechał na kilka dni, postanowił "skorzystać z okazji"

Do otwockiej komendy zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie dotyczące kradzieży z włamaniem. Niecodzienne było to, że włamywacz użył oryginalnego klucza. Śledczy i kryminalni zajęli się sprawą. Ustalili, że w tym domu od jakiegoś czasu są prowadzone prace remontowe. Postanowili sprawdzić mężczyznę odpowiedzialnego za remont. Okazało się, że 44-latek jest poszukiwany przez sąd w Otwocku do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności.