Okolice Zachwyt, impuls i kradzież. Policja odzyskała krzewy Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

22.02.2024 | W Polsce przybywa kradzieży sklepowych. "Kradną z powodów podstawowych, życiowych" Źródło wideo: Dariusz Łapiński/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

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Do policjantów zgłosił się zaniepokojony mieszkaniec podwarszawskiego Otwocka. Przekazał, że z terenu przed jego domem zniknęły niedawno posadzone rośliny. Zamiast estetycznej zieleni, która do niedawna zdobiła posesję, właściciel zastał jedynie dziury w ziemi. Funkcjonariusze zajęli się sprawą i wpadli na trop złodzieja. Ustalenia zaprowadziły ich do 59-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego.

Policjanci znaleźli skradzione rośliny Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Nie cieszył się długo nowym ozdobieniem terenu"

Policjanci udali się do miejsca zamieszkania mężczyzny, a następnie wraz z nim przejechali na inną należącą do niego działkę. Jak przekazali, to właśnie tam znaleźli wszystkie skradzione pod osłoną nocy rośliny.

"59-latek nie cieszył się długo nowym ozdobieniem terenu – skradzione krzewy zostały wykopane i w całości wróciły do prawowitego właściciela" - przekazał podkom. Patryk Domarecki z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

59-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Otwock

Mężczyzna został doprowadzony do komendy w Otwocku, gdzie usłyszał zarzut kradzieży.

"Zachwycił się widokiem, poczuł nagły impuls"

"Podczas przesłuchania przyznał się do zarzucanego mu czynu, okazał skruchę i poddał się dobrowolnie karze. Wyjaśnił, że przejeżdżając obok posesji zgłaszającego, zachwycił się widokiem ładnych roślin i poczuł nagły impuls, który pchnął go do przesadzenia ich na własną posesję" - poinformował Domarecki.