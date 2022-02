Prowadził zajęcia sportowe dla dzieci. Zatrzymany pod wpływem narkotyków

Policjanci zatrzymali 38-letniego instruktora sportowego pracującego w Otwockim Klubie Sportowym. Pod jego opieką była grupa dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w trakcie prowadzenia zajęć, był pod wpływem narkotyków.

Do zdarzenia doszło we wtorek w Otwockim Klubie Sportowym. 38-letni instruktor opiekował się 14 dzieci w wieku do ośmiu do 12 lat. Według informacji, do których dotarła Polska Agencja Prasowa, mężczyzna został zatrzymany przez policję, ponieważ zajęcia miał prowadzić najprawdopodobniej pod wpływem narkotyków (amfetaminy).