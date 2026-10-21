Okolice Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy Oprac. Katarzyna Kędra |

Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku Źródło wideo: KPP w Otwocku Źródło zdj. gł.: KPP W Otwocku

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Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegły wtorek późnym wieczorem na stacji PKP w Otwocku. Ze zgłoszenia, które wpłynęło na numer alarmowy 112 wynikało, że agresywny mężczyzna zaatakował kierowniczkę pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Zatrzymanie podejrzanego o rozbój Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku Źródło zdjęcia: KPP W Otwocku Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku Źródło zdjęcia: KPP W Otwocku Usiłował obrabować kierowniczkę pociągu na stacji w Otwocku Źródło zdjęcia: KPP W Otwocku

Żądał pieniędzy od kierowniczki pociągu

"Napastnik trzymał w ręku szklaną butelkę, groził kobiecie pozbawieniem życia i żądał wydania pieniędzy. Pokrzywdzona, wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika, wymknęła się i ukryła wewnątrz pociągu" - przekazał rzecznik otwockiej policji podkomisarz Patryk Domarecki.

Na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze po przybyciu w rejon stacji zauważyli na peronie mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. "Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji 24-latek został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany, po czym trafił do policyjnej celi" - zaznaczył policjant.

Zarzut usiłowania rozboju

Śledczy z Otwocka zgromadzili materiał dowodowy, który trafił do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.