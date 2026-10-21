Groził kierowniczce pociągu butelką, żądał pieniędzy
Do groźnego zdarzenia doszło w ubiegły wtorek późnym wieczorem na stacji PKP w Otwocku. Ze zgłoszenia, które wpłynęło na numer alarmowy 112 wynikało, że agresywny mężczyzna zaatakował kierowniczkę pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.
Żądał pieniędzy od kierowniczki pociągu
"Napastnik trzymał w ręku szklaną butelkę, groził kobiecie pozbawieniem życia i żądał wydania pieniędzy. Pokrzywdzona, wykorzystując chwilę nieuwagi napastnika, wymknęła się i ukryła wewnątrz pociągu" - przekazał rzecznik otwockiej policji podkomisarz Patryk Domarecki.
Na miejsce skierowano policjantów. Funkcjonariusze po przybyciu w rejon stacji zauważyli na peronie mężczyznę odpowiadającego rysopisowi sprawcy. "Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji 24-latek został błyskawicznie obezwładniony i zatrzymany, po czym trafił do policyjnej celi" - zaznaczył policjant.
Zarzut usiłowania rozboju
Śledczy z Otwocka zgromadzili materiał dowodowy, który trafił do Prokuratury Rejonowej w Otwocku. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.