Skusił ją szybkim zyskiem z inwestycji w kryptowaluty

- Policjanci szybko ustalili dane sprawcy, był to 26- letni obywatel Ukrainy. Ten jednak często zmieniał miejsca zamieszkania, podróżując pomiędzy różnymi miastami w Polsce. Operacyjni wyśledzili mężczyznę w jednym z mieszkań w Bydgoszczy. Gdy policjanci weszli do zajmowanego przez 26-latka lokalu, ten był zupełnie zaskoczony. Operacyjni zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz kartę bankomatową, która mogła posłużyć do popełnienia przestępstwa - dodał Domarecki.

Mężczyzna usłyszał zarzut oszustwa, grozi mu kara do ośmiu lat więzienia. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Otwocku, która wystąpiła o trzymiesięczny areszt dla 26-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Policjanci apelują

Co zrobić, by nie paść ofiarą oszustwa? - Przede wszystkim kieruj się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji to najczęściej metoda działania oszustów. - Nigdy nikomu nie udostępniaj danych logowania do swojego konta bankowego oraz danych karty płatniczej/ - Jeśli "konsultant" proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu, możesz być pewien, że to oszustwo. - Sprawdzaj wiarygodność podmiotu oferującego pomoc związaną z inwestowaniem pieniędzy. - Nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji.