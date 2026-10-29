Przeprowadził się, zmienił pracę i trafił do więzienia
Policjanci z Otwocka szukali 42-letniego obywatela Ukrainy, za którym wydano list gończy. Do odbycia ma karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.
"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej i zmylić trop, przeprowadził się do Siedlec, gdzie zatrudnił się w jednej z lokalnych firm. Liczył na to, że rozpoczynając nowe życie i zmieniając otoczenie, pozostanie niezauważony" - przekazał podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.
Z pracy prosto do celi
Nic z tego nie wyszło. Policjanci odwiedzili miejsce, w którym mężczyzna był zatrudniony.
"Zaskoczony 42-latek został zatrzymany w czasie wykonywania obowiązków służbowych" - dodał Domarecki.
Jest już w więzieniu, gdzie spędzi cztery miesiące.
Źródło: tvnwarszawa.pl