Okolice Przeprowadził się, zmienił pracę i trafił do więzienia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Skaner 3D pomaga w pracy policji Źródło wideo: Podlaska policja Źródło zdj. gł.: KPP Otwock

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Policjanci z Otwocka szukali 42-letniego obywatela Ukrainy, za którym wydano list gończy. Do odbycia ma karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej i zmylić trop, przeprowadził się do Siedlec, gdzie zatrudnił się w jednej z lokalnych firm. Liczył na to, że rozpoczynając nowe życie i zmieniając otoczenie, pozostanie niezauważony" - przekazał podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Nic z tego nie wyszło. Policjanci odwiedzili miejsce, w którym mężczyzna był zatrudniony.

42-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Zaskoczony 42-latek został zatrzymany w czasie wykonywania obowiązków służbowych" - dodał Domarecki.

Jest już w więzieniu, gdzie spędzi cztery miesiące.