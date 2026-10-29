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Okolice

Przeprowadził się, zmienił pracę i trafił do więzienia

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42-latek został zatrzymany
Skaner 3D pomaga w pracy policji
Źródło wideo: Podlaska policja
Źródło zdj. gł.: KPP Otwock
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Przeprowadzka z Otwocka do Siedlec i zmiana pracy nic nie dały. 42-latek trafił do policyjnej celi, a następnie do więzienia.

Policjanci z Otwocka szukali 42-letniego obywatela Ukrainy, za którym wydano list gończy. Do odbycia ma karę czterech miesięcy pozbawienia wolności.

"Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej i zmylić trop, przeprowadził się do Siedlec, gdzie zatrudnił się w jednej z lokalnych firm. Liczył na to, że rozpoczynając nowe życie i zmieniając otoczenie, pozostanie niezauważony" - przekazał podkom. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Z pracy prosto do celi

Nic z tego nie wyszło. Policjanci odwiedzili miejsce, w którym mężczyzna był zatrudniony.

42-latek został zatrzymany
42-latek został zatrzymany
Źródło zdjęcia: KPP Otwock

"Zaskoczony 42-latek został zatrzymany w czasie wykonywania obowiązków służbowych" - dodał Domarecki.

Jest już w więzieniu, gdzie spędzi cztery miesiące.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaposzukiwani
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