Brutalny atak w parku. Grupa nastolatków pobiła mężczyznę

Według relacji, które trafiły do otwockiej policji, poszkodowany mężczyzna miał zabronić swojemu małoletniemu synowi przebywania w nocy na terenie parku i kazał mu wrócić z nim do domu.

"Wtedy też został zaatakowany przez grupę napastników. Oprawcy przewrócili mężczyznę na ziemię, a następnie uderzali go pięściami po głowie i ciele" - przekazała w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Otwocku.

"Nie potrafili wskazać powodu swojego zachowania"

Nad ustaleniem sprawców ataku pracowali funkcjonariusze pionu kryminalnego i zajmujący się nieletnimi. "W efekcie, podjęte przez nich działania, doprowadziły do zatrzymania 18-latka, dwóch 14-latek i 16-latka" - czytamy dalej w komunikacie.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia. Policja poinformowała, że "nie potrafili wskazać powodu swojego zachowania".

18-latek został objęty policyjnym dozorem, grozi mu do pięciu lat więzienia. "O dalszym losie nieletnich, dwóch 14-latek i 16-latka, niebawem zadecyduje sąd rodzinny. Wśród możliwych środków wychowawczych znajduje się upomnienie, nadzór kuratora, zobowiązanie do określonego zachowania, a nawet i skierowanie do okręgowego ośrodka wychowawczego" - wymieniła otwocka policja.

