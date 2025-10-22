Logo TVN Warszawa
Okolice

Błędy przy liczeniu głosów. Prokuratura chce umorzenia sprawy ośmiu członków komisji

Liczenie głosów w wyborach prezydenckich
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach. Jest raport Prokuratury Krajowej
Źródło: TVN24
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do Sądu Rejonowego w Otwocku wnioski o warunkowe umorzenie postępowania wobec ośmiu spośród dziewięciu członków jednej z otwockich komisji wyborczych z wyborów prezydenckich - poinformowała w środę rzeczniczka tej prokuratury.

Chodzi o sprawę nieprawidłowości przy obliczaniu głosów w obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Otwocku, w tym m.in. kwestię odwrotnego przypisania kandydatom głosów w II turze wyborów prezydenckich z 1 czerwca. Na początku października tego roku prokurator przedstawił zarzuty odnoszące się do tych nieprawidłowości dziewięciu członkom tej komisji.

Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób
Błędy przy liczeniu głosów w wyborach, prokuratorskie zarzuty dla 9 osób

Są wnioski o warunkowe umorzenie

Jak poinformowała w środę prok. Karolina Staros w komunikacie na stronie praskiej prokuratury okręgowej, jeszcze pod koniec zeszłego tygodnia prokuratura skierowała do otwockiego sądu rejonowego wnioski o warunkowe umorzenie postępowania wobec ośmiu członków tej komisji, którzy wcześniej usłyszeli zarzuty.

Jak przypomniała rzeczniczka prokuratury, warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe w przypadku przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą pięciu lat więzienia, gdy: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy oraz dotychczasowy sposób jego życia "uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa".

"Co do jednego członka komisji śledztwo jest kontynuowane" – zastrzegła Staros.

Członkom OKW w Otwocku – jak już wcześniej podawała prokuratura – zarzucono niedopełnienie obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu wyborczego, poprzez m.in. błędne ustalenie liczby głosów oddanych na Karola Nawrockiego – obecnie prezydenta, wówczas kandydata – oraz poprzez odwrotne przypisanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów "na skutek zaniechania weryfikacji danych wprowadzonych do sieci elektronicznego przesyłania danych oraz poprawności protokołu głosowania".

Sygnały o nieprawidłowościach wyborczych

Wybory prezydenckie, w których zwyciężył Karol Nawrocki, odbyły się 18 maja (I tura) i 1 czerwca (II tura).

Po ich przeprowadzeniu wskazywano na możliwe nieprawidłowości przy przeliczaniu głosów oddanych w II turze. W związku z treścią niektórych protestów wyborczych Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego postanowiła o dokonaniu oględzin w kilkunastu komisjach wyborczych. W efekcie Izba m.in. uznała protesty wyborcze – dotyczące przeliczenia głosów łącznie w kilkunastu obwodowych komisjach – za zasadne, jednak bez wpływu na ogólny wynik wyborów.

1 lipca ta sama Izba stwierdziła ważność wyboru prezydenta.

Autorka/Autor: b

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Jackowski

Wybory prezydenckie 2025
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki