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Okolice

16-latek pieniądze z oszustwa wydał w grach online

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Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
16-latek oferował w sieci bilety na koncert popularnego zespołu. W ten sposób wyłudził pieniądze, które następnie wydał w grach online. O losie nastolatka zdecyduje sąd dla nieletnich.

16-latek, wykorzystując popularną wśród młodzieży platformę społecznościową, wystawił na sprzedaż bilety na koncert jednego z topowych zespołów muzycznych.

"Na ofertę szybko skusiła się jedna osoba, która - będąc przekonana, że transakcja jest uczciwa - przelała na jego konto blisko 1200 złotych. Po otrzymaniu gotówki nastolatek zerwał kontakt, a obiecanych biletów oczywiście nigdy nie wysłał" - opisał podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

Chciał zatrzeć ślady

Jak dodał funkcjonariusz, 16-latek był przekonany, że w sieci pozostanie bezkarny i anonimowy. "Zdobyte z oszustwa pieniądze zaczął natychmiast transferować. Wykorzystał do tego platformy płatnicze służące do zakupu wirtualnych przedmiotów oraz walut w popularnych grach online" - przekazał Domarecki.

Policjanci z Otwocka krok po kroku prześledzili przepływ środków i powiązali te transakcje z kontem 16-latka.

"Wykazał ogromną skruchę"

Nastolatek został wezwany do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, gdzie stawił się w obecności swoich rodziców. "Podczas czynności nastolatek przyznał się do zarzucanego czynu i wykazał ogromną skruchę" - poinformował Domarecki.

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy i skierowali sprawę do sądu rodzinnego w Otwocku, który podejmie teraz decyzję o dalszych środkach wychowawczych wobec 16-latka.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
pieniądzeoszustwaPolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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