Okolice 16-latek pieniądze z oszustwa wydał w grach online Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Analityczka o oszustwach internetowych i działaniach hakerów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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16-latek, wykorzystując popularną wśród młodzieży platformę społecznościową, wystawił na sprzedaż bilety na koncert jednego z topowych zespołów muzycznych.

"Na ofertę szybko skusiła się jedna osoba, która - będąc przekonana, że transakcja jest uczciwa - przelała na jego konto blisko 1200 złotych. Po otrzymaniu gotówki nastolatek zerwał kontakt, a obiecanych biletów oczywiście nigdy nie wysłał" - opisał podkom. Patryk Domarecki z policji w Otwocku.

Chciał zatrzeć ślady

Jak dodał funkcjonariusz, 16-latek był przekonany, że w sieci pozostanie bezkarny i anonimowy. "Zdobyte z oszustwa pieniądze zaczął natychmiast transferować. Wykorzystał do tego platformy płatnicze służące do zakupu wirtualnych przedmiotów oraz walut w popularnych grach online" - przekazał Domarecki.

Policjanci z Otwocka krok po kroku prześledzili przepływ środków i powiązali te transakcje z kontem 16-latka.

"Wykazał ogromną skruchę"

Nastolatek został wezwany do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, gdzie stawił się w obecności swoich rodziców. "Podczas czynności nastolatek przyznał się do zarzucanego czynu i wykazał ogromną skruchę" - poinformował Domarecki.

Policjanci zgromadzili materiał dowodowy i skierowali sprawę do sądu rodzinnego w Otwocku, który podejmie teraz decyzję o dalszych środkach wychowawczych wobec 16-latka.

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