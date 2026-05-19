Zderzenie z koparką na przejeździe kolejowym

Pierwszą informację o zdarzeniu otrzymaliśmy na Kontakt24. Potwierdziła ją straż pożarna.

- Po godzinie 15 w Otrębusach na przejeździe kolejowym na ulicy Natalińskiej doszło do zderzenia koparki torowej z samochodem osobowym, który przewrócił się na bok. Kierujący samodzielnie opuścił pojazd. Nie wymagał pomocy medycznej - relacjonuje młodszy kapitan Michał Składanowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Utrudnienia czekały zarówno pasażerów kolei, jak i kierowców.

Warszawska Kolej Dojazdowa wyjaśniła w komunikacie, że jeden z pojazdów znajdował się na skrajni toru. Z tego powodu zablokowany był ruch pociągów na odcinku między stacjami Podkowa Leśna Główna - Komorów.