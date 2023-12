Zapłaciła za konsolę i kontakt ze sprzedawcą się urwał

· Sprawdź opinię sprzedawcy - wiele portali sprzedażowych posiada system ocen i komentarzy. Zajrzyj do sekcji z komentarzami i przeczytaj, co inni kupujący piszą o danym sprzedawcy. Im więcej pozytywnych opinii, tym większa szansa, że można mu zaufać. · Skontaktuj się ze sprzedawcą - Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zadaj pytania dotyczące produktu, dostawy, metody płatności. Odpowiedź powinna cię uspokoić lub upewnić, że sprzedawca może być podejrzany i warto odstąpić od zakupu. · Płać po odbiorze - Jeśli masz taką możliwość, wybierz opcję płatności przy odbiorze. Zapłacenie za zamówienie dopiero w momencie, gdy masz przesyłkę w swoich rękach, minimalizuje ryzyko, że zostaniesz oszukany. · Uważaj na oferty, które wydają się zbyt atrakcyjne, aby były prawdziwe - Jeśli cena jakiegoś produktu jest zdecydowanie niższa niż na innych portalach sprzedażowych, być może jest to próba oszustwa. Jeśli coś wydaje się zbyt piękne, aby było prawdziwe, najprawdopodobniej tak jest. · Upewnij się, że strona, na której dokonujesz zakupów, jest bezpieczna - Sprawdź, czy strona posiada politykę prywatności i warunki sprzedaży. Nie podawaj także niepotrzebnych informacji, takich jak numer PESEL czy hasła do innych kont. · Bądź czujny - Jeśli masz jakieś wątpliwości lub coś wydaje ci się podejrzane, zaufaj swojemu instynktowi. Lepiej być trochę podejrzliwym niż uwierzyć w kłamstwo i stracić swoje pieniądze. · Handel elektroniczny przynosi wiele korzyści, ale wiąże się także z pewnym ryzykiem. Pamiętajmy, że za nasze bezpieczeństwo w świecie cyfrowym odpowiada przede wszystkim nasza czujność i rozwaga. Oszuści nie odpoczywają, zwłaszcza w okresie, gdy jesteśmy bardziej skłonni dokonywać zakupów. Bądźmy zatem rozważni, sprawdźmy sprzedawców i ostatecznie cieszmy się udanymi zakupami online.