Zapłacił za telefon, dostał puste pudełko

Buty były, ale nie takie, jakie zamówiła

- Jeszcze raz przypominamy o zachowaniu ostrożności. Przed internetowym zakupem pamiętaj: sprawdź opinie i komentarze dotyczące danej firmy; sprawdź regulamin i zasady zwrotów konkretnych towarów; sprawdź warunki gwarancji; przynajmniej przy pierwszym zakupie sprawdź stan przesyłki w obecności kuriera; na stronie sklepu internetowego poszukaj pełnych danych kontaktowych sprzedawcy - jeśli umożliwia on osobisty odbiór towaru, jest to znak, że nie ma nic do ukrycia. Podanie jedynie e-maila, numeru telefonu lub skrzynki pocztowej - to za mało, aby uznać sprzedawcę za godnego zaufania; zachowaj ostrożność klikając w linki i odnośniki umieszczone w mailach od sprzedawcy; sprawdź oferowane metody płatności; zachowaj korespondencję ze sprzedawcą - przypomina podkom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.