Okolice Zadzwoniła "lekarka", powiedziała o "zakażeniu wirusem ebola"

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Bacho Foto - stock.adobe.com

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"Do seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za lekarkę i poinformowała, że członek jej rodziny przebywa w szpitalu, między innym z powodu zakażenia wirusem ebola. Rozmówczyni przekonywała, że szansą na pomoc mężczyźnie jest podanie specjalistycznej szczepionki, której koszt wynosi 250 tysięcy złotych" - opisuje w komunikacie st. asp. Agnieszka Dzik z sochaczewskiej policji.

Zorientowała się, że została oszukana, gdy przekazała pieniądze

W trakcie rozmowy telefon przejęła druga kobieta, która poinformowała seniorkę o tym, że zgłosi się do niej osoba, która odbierze pieniądze. Jednocześnie poleciła jej, by się nie rozłączała.

"Dzięki temu oszuści przez cały czas kontrolowali jej działania. Przekazała swoje oszczędności w wysokości 100 tysięcy złotych. Dopiero później zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa" - dodaje st. asp. Agnieszka Dzik.

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Policja przypomina:

nigdy nie przekazujcie pieniędzy osobom, których nie znacie, nawet jeśli twierdzą, że działają w imieniu lekarza, policji, prokuratury, banku lub innej instytucji;

nie wierzcie w dramatyczne historie usłyszane przez telefon, oszuści potrafią bardzo przekonująco odgrywać swoje role;

zawsze samodzielnie zweryfikujcie przekazane informacje, rozłączcie się i skontaktujcie bezpośrednio z członkiem rodziny, którego dotyczy zdarzenie, lub z inną zaufaną osobą;

nie działajcie pod presją czasu, żądanie natychmiastowego przekazania pieniędzy powinno wzbudzić czujność;

nigdy nie przekazujcie gotówki osobom, które zgłaszają się po jej odbiór;

w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa natychmiast skontaktujcie się z policją.

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