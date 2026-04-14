Okolice Uwierzyły w szybki zysk. Były pewne, że inwestują w ropę naftową Oprac. Magdalena Gruszczyńska

Uwaga na oszustwa internetowe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwie mieszkanki powiatu sokołowskiego natrafiły w sieci na ofertę inwestowania na giełdzie w ropę naftową. Zysk miał być pewny, duży i szybki.

"Po rozmowie z rzekomym doradcą finansowym, przekonane o bezpieczeństwie zrealizowały łącznie kilkanaście przelewów na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Liczyły, że za chwilę dostaną znaczne wypłaty. Żadnych pieniędzy jednak nie otrzymały" - informuje w komunikacie młodszy aspirant Aneta Szurowska z policji w Sokołowie Podlaskim.

Dopiero wtedy zorientowały się, że zostały oszukane. 57-latka i 67-latka zgłosiły sprawę policji.

"Aura wspaniałej okazji zakłóca logiczne myślenie"

Przy tej okazji policjanci przypominają, że oszuści wykorzystują wiele metod, aby osiągnąć swój cel i zdobyć pieniądze. "Często zaczyna się od dużych oczekiwań i nadziei na szybki zysk. Roztaczająca się aura wspaniałej okazji zakłóca logiczne myślenie, a wtedy o naiwne działanie nie jest trudno" - opisują.

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. brokerów inwestycyjnych - pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Policja apeluje: zastanów się, zachowaj zdrowy rozsądek i ostrożność, jeśli przeczytasz artykuł czy post w mediach społecznościowych lub skontaktuje się z Tobą osoba, która proponuje:

szybki i wysoki zysk dzięki inwestycji na giełdzie;

instalację aplikacji na telefonie lub komputerze, która ma posłużyć do zakupu kryptowaluty lub wykonania operacji;

wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji przez "analityka", który zadzwoni do Ciebie i udzieli pomocy.

