Uwierzyły w szybki zysk. Były pewne, że inwestują w ropę naftową

ropa naftowa baryłka paliwo
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło: cert.pl
Inwestycje w ropę naftową miały im dać duże i szybkie zyski. Przelały na wskazane konta ponad 100 tysięcy złotych. Dopiero wtedy zorientowały się, że zostały oszukane.

Dwie mieszkanki powiatu sokołowskiego natrafiły w sieci na ofertę inwestowania na giełdzie w ropę naftową. Zysk miał być pewny, duży i szybki.

"Po rozmowie z rzekomym doradcą finansowym, przekonane o bezpieczeństwie zrealizowały łącznie kilkanaście przelewów na kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Liczyły, że za chwilę dostaną znaczne wypłaty. Żadnych pieniędzy jednak nie otrzymały" - informuje w komunikacie młodszy aspirant Aneta Szurowska z policji w Sokołowie Podlaskim.

Dopiero wtedy zorientowały się, że zostały oszukane. 57-latka i 67-latka zgłosiły sprawę policji.

shutterstock_2464301117

Wyciągają parę milionów w tydzień, bo system nie działa

"Aura wspaniałej okazji zakłóca logiczne myślenie"

Przy tej okazji policjanci przypominają, że oszuści wykorzystują wiele metod, aby osiągnąć swój cel i zdobyć pieniądze. "Często zaczyna się od dużych oczekiwań i nadziei na szybki zysk. Roztaczająca się aura wspaniałej okazji zakłóca logiczne myślenie, a wtedy o naiwne działanie nie jest trudno" - opisują.

Wyłudzeń dokonują osoby, które podają się za tzw. brokerów inwestycyjnych - pracowników firm pośrednictwa i doradztwa inwestycyjnego. Reklamują swoje usługi w mediach społecznościowych, serwisach internetowych oraz aplikacjach mobilnych. Policja apeluje: zastanów się, zachowaj zdrowy rozsądek i ostrożność, jeśli przeczytasz artykuł czy post w mediach społecznościowych lub skontaktuje się z Tobą osoba, która proponuje:

  • szybki i wysoki zysk dzięki inwestycji na giełdzie;
  • instalację aplikacji na telefonie lub komputerze, która ma posłużyć do zakupu kryptowaluty lub wykonania operacji;
  • wsparcie w inwestycjach i obsłudze aplikacji przez "analityka", który zadzwoni do Ciebie i udzieli pomocy.
Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: RachenStocker/Shutterstock

Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
