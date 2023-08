Sprzedawała dziecięcy plecak, została z pożyczką do spłacenia

Kilka dni temu do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosiła się 32-latka, która poinformowała, że wystawiła na znanym portalu sprzedażowym plecak dziecięcy za 30 złotych. Szybko znalazła się chętna kupująca, która za pośrednictwem wiadomości poprosiła o numer telefonu, "celem podania go kurierowi, który będzie odbierał paczkę". Sprzedająca dostała sms. Jako nadawca widniał portal sprzedażowy, a w treści był link, w który 32-latka kliknęła. Wyświetliła jej się strona z danymi kupującej i kwota 30 złotych za sprzedany plecak.

Telefon z "biura obsługi"

- W tym samym czasie na telefon sprzedającej zadzwoniła kobieta, przedstawiająca się jako pracownica biura obsługi klienta portalu sprzedażowego. Twierdziła, że jest problem z przekazaniem środków od kupującej na jej konto. Poleciła 32-latce, by ta zalogowała się poprzez aplikację na swoje konto bankowe, celem wykonania aktualizacji, co kobieta zrobiła - opisuje w komunikacie kom. Ewelina Radomyska z siedleckiej policji. - Po zalogowaniu na konto zauważyła wpływ ponad sześciu tysięcy złotych, ale rozmówczyni szybko ją uspokoiła, by się tą kwotą nie przejmowała, bo za chwilę zniknie. Tak też się stało. Pojawiły się dwa potrącenia, łącznie na całą kwotę, która wpłynęła. Po kilku godzinach 32-latka odebrała telefon ze swojego banku z pytaniem czy zaciągała pożyczkę przez internet, a gdy zaprzeczyła, polecono jej by skontaktowała się z infolinią banku i zastrzegła dostęp do konta – dodaje.