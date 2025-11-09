Przychodził do starszych osób po pieniądze, 18-latek oskarżony

Mazowiecka policja o oszustwach "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: Mazowiecka policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prokuratura Rejonowa w Przysusze Ośrodek Zamiejscowy w Szydłowcu skierowała w do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Emilowi F., podejrzanemu o szereg oszustw, popełnionych metodą "na wnuczka" w październiku 2024 roku w powiecie szydłowieckim i innych miastach Polski.

Art. 286 §1 Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kodeks karny

Był "odbierakiem"

"Oskarżony Emil F., mieszkaniec powiatu wołomińskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, za pomocą wprowadzenia w błąd, doprowadził pięć osób w podeszłym wieku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwotach od 30 tysięcy złotych do 215 tysięcy złotych. Oskarżony odbierał od pokrzywdzonych pieniądze, rzekomo mające zostać przeznaczone na leczenie szpitalne osób, które miały uczestniczyć w wypadkach spowodowanych przez osobę bliską dla pokrzywdzonego oszustwem lub na poczet kaucji, jaką należało wpłacić w związku z zatrzymaniem osoby bliskiej, jako sprawcy przestępstwa" - informuje w komunikacie prokurator Aneta Góźdź, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Wcześniej z pokrzywdzonymi telefoniczne kontaktowały się inne osoby, informujące o wypadku komunikacyjnym z udziałem członka rodziny rozmówcy i potrzebie przekazania pieniędzy w związku z tym zdarzeniem. Emil F. odbierał gotówkę i przekazywał dalej. Inne osoby zaangażowane w te oszustwa wciąż są poszukiwane.

Jest w areszcie, nie przyznaje się do winy

Emil F. usłyszał pięć zarzutów oszustwa, w tym jednego w zakresie mienia znacznej wartości. Decyzją Sądu Okręgowego w Radomiu 15 stycznia 2025 roku został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do zarzuconych mu czynów.

Oszustwo na wnuczka. O tym pamiętaj Źródło: policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD