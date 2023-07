Były sprytniejsze od oszustów, którzy próbowali wyłudzić od nich pieniądze

Nieznanym osobom nie powinno podawać się danych osobistych oraz przekazywać jakichkolwiek pieniędzy. Oszuści korzystając z metody tzw. spoofingu, mogą podszyć się pod praktycznie każdy numer telefonu, w tym policji lub innych instytucji, np. banku. Także jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się np. za członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z bliskich, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Funkcjonariusze policji nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy