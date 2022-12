Zysk był wirtualny, realna jest za to strata 150 tysięcy

Do komisariatu w Gąbinie zgłosił się 48-latek, który został oszukany podczas wirtualnych inwestycji finansowych. Z mieszkańcem powiatu płockiego telefonicznie skontaktował się mężczyzna, podający się za doradcę finansowego jednej ze znanych firm brokerskich. W trakcie rozmowy zachęcał do inwestowania, oferując pomoc oraz gwarantując wysokie i szybkie zyski.

Zyski kusiły

Pierwsze wirtualne zyski zachęciły mężczyznę do wpłacania kolejnych, coraz to większych kwot.

- "Doradca" namówił go do zainstalowania aplikacji służącej do zdalnej obsługi pulpitu. Miała służyć skuteczniejszej pomocy w inwestowaniu pieniędzy. Wirtualne zyski były duże i zachęcały do współpracy – dodaje asp. Krystyna Kowalska.