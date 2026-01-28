Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy

Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku Źródło: KWP w Olsztynie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zgłosił się 39-letni mężczyzna, który złożył zawiadomienie o oszustwie.

"Stało się to tego samego dnia. Zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku. Poinformował, że środki zgromadzone na rachunku bankowym są zagrożone i wymagają natychmiastowego zabezpieczenia. Rozmowa trwała ponad dwie godziny. W tym czasie do mężczyzny przychodziły wiadomości SMS, które wyglądały jak autentyczne komunikaty bankowe, zawierające kody weryfikacyjne" – informuje kom. Ewelina Radomyska z policji w Siedlcach

39-latek był przekonany, że rozmawia z prawdziwym pracownikiem banku i przekazywał mu właściwe kody. Podał także informacje o wysokości posiadanych oszczędności. Oszust polecił mu wykonanie przelewów na tzw. konta techniczne, rzekomo służące do zabezpieczenia środków.

Mężczyzna otrzymał kilka wiadomości. Wykonał cztery szybkie przelewy na łączną kwotę blisko 160 tysięcy złotych.

Po zakończeniu rozmowy poszedł do banku

"Po zakończeniu rozmowy oszust poinformował pokrzywdzonego, że środki zostaną przeniesione na 'tymczasowe konto' i skontaktuje się z nim ponownie. Zaniepokojony całą sytuacją mężczyzna udał się jednak osobiście do placówki bankowej, gdzie dowiedział się, że nikt z banku do niego nie dzwonił, a jego pieniądze zostały wyłudzone" - dodaje kom. Ewelina Radomyska.

Jak nie dać się oszukać? Policja apeluje o ostrożność

Aby nie paść ofiarą podobnych przestępstw policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Bank nigdy nie prosi telefonicznie o podanie kodów SMS, haseł ani danych do logowania.

Pracownicy banków nie zlecają klientom przelewów na "konta techniczne" ani "bezpieczne rachunki".

Nie należy działać pod presją czasu i emocji - oszuści często straszą utratą pieniędzy.

Nigdy nie należy instalować dodatkowych aplikacji ani wykonywać poleceń nieznanej osoby.

W przypadku podejrzanego telefonu należy przerwać rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem, korzystając z oficjalnego numeru.

W przypadku podejrzenia próby oszustwa należy niezwłocznie skontaktować się z policją pod numerem alarmowym 112 lub zgłosić sprawę w najbliższej jednostce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD