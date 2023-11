Zorientował się, że został oszukany, gdy "doradca" zaproponował zaciągnięcie kredytu. Było już za późno

Co zrobić, by uniknąć takich kłopotów? · Przede wszystkim kieruj się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji to najczęściej metoda działania oszustów. · Pamiętaj, tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. NIGDY NIKOMU nie udostępniaj swojego konta bankowego i danych logowania oraz danych karty płatniczej. · Jeśli "konsultant" proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania do obsługi zdalnego pulpitu, możesz być pewien, że to oszustwo. · Sprawdzaj wiarygodność podmiotu oferującego pomoc związaną z inwestowaniem pieniędzy. · Nigdy nie podejmuj decyzji pod wpływem chwili, zastanów się i nie ulegaj presji.