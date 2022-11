Uwierzyli "doradcom inwestycyjnym", stracili w sumie prawie milion złotych

Miał zyski, pojawił się problem

Zażądała pieniędzy, "doradca" zamilkł

Ofiarą rzekomego doradcy inwestycyjnego padła także 63-latka z Ostrołęki. Mężczyzna skontaktował się z nią poprzez popularny komunikator z propozycją zainwestowania pieniędzy i dobrego zarobku. Kobieta zgodziła się i podała mu login i hasło do konta bankowego. Zainstalowała też na swoim telefonie program do zdalnej obsługi pulpitu, dzięki czemu fałszywy doradca przejął kontrolę nie tylko nad jej kontem, ale również telefonem.

Zgłaszająca widziała, że na jej koncie dochodzi do różnych transakcji w postaci przelewów opiewających na kilka tysięcy złotych. - 63-latka mogła jeszcze uniknąć oszustwa, ponieważ bank zasygnalizował jej podejrzane operacje na rachunku bankowym i zablokował jej konto oraz dowód osobisty, aby nikt nie mógł się nim posłużyć. Niestety, kobieta pojechała do placówki banku i poprosiła o odblokowanie konta, aby doradca dalej mógł "inwestować" – powiedział rzecznik.

Apel o ostrożność

Pozostałe oszukane osoby straciły nieco mniejsze kwoty. Policja apeluje, by nie dawać dostępu do konta bankowego obcym osobom i nie instalować podejrzanych aplikacji, które żądają dostępu do danych z naszego konta bankowego, czy kart kredytowych. - Nie otwierajmy linków wysyłanych od osób nam nieznanych. Mogą "zainfekować" nasz komputer bądź telefon, a to umożliwi oszustom przejęcie kontroli nad naszym kontem bankowym – ostrzega kom. Żerański.