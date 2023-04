"Amerykańska żołnierka" w drodze do Polski, on miał "tylko" opłacić paczkę z jej oszczędnościami

czytaj dalej

Pierwsza rodzina nurogęsi przedostała się już z Łazienek Królewskich do Portu Czerniakowskiego. W czwartek, około godz. 10 matka z kilkunastoma młodymi pokonała sześciopasmową ulicę Czerniakowską. Ruch został wstrzymany, by mogły to zrobić bezpiecznie.