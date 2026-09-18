Okolice "Córka" zadzwoniła o pierwszej w nocy, dołączył "policjant"

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W czwartek około godziny 3.30 dyżurny policji w Kozienicach otrzymał zgłoszenie dotyczące oszustwa, do którego doszło kilkadziesiąt minut wcześniej.

"Z relacji 71-letniej kobiety wynika, że po godzinie pierwszej na jej telefon stacjonarny zadzwoniła osoba podająca się za jej córkę, która prosiła o pilną pomoc. Po chwili rozmowę przejął mężczyzna przedstawiający się jako policjant. Poinformował kobietę, że jej córka miała spowodować poważny wypadek drogowy, w którym zginęły dwie osoby, a kolejna walczy o życie. Twierdził, że córce grozi areszt, a aby tego uniknąć, konieczne jest przekazanie 180 tysięcy złotych" - informuje w komunikacie kom. Ilona Tarczyńska z policji w Kozienicach.

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Pieniądze odebrał "prokurator"

Wywierał presję, zabronił jej informowania kogokolwiek o prowadzonej rozmowie i przez cały czas utrzymywał z nią kontakt telefoniczny. W końcu powiedziała, że nie posiada żądanej kwoty, ale ma w domu 95 tysięcy złotych. Kilkanaście minut później przed jej dom przyjechał mężczyzna podający się za prokuratora. 71-latka przekazała mu pieniądze. Dopiero po zakończeniu rozmowy i kontakcie z bliskimi zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa.

"Natychmiast po otrzymaniu zgłoszenia policjanci pojechali na miejsce i rozpoczęli czynności. Obecnie prowadzą działania zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz osób odpowiedzialnych za oszustwo" - dodaje kom. Ilona Tarczyńska.

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Policjanci apelują: nie daj się oszukać

Oszuści wykorzystują emocje, strach o najbliższych i presję czasu. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie przypominać osobom starszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Jedna rozmowa z seniorem może uchronić go przed utratą oszczędności całego życia.

Policjant, prokurator ani przedstawiciel żadnej innej instytucji nie żąda przekazania pieniędzy nieznanej osobie w związku z wypadkiem czy uniknięciem aresztu.

Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku bliskiej osoby, żąda natychmiastowego przekazania pieniędzy i jednocześnie zabrania kontaktowania się z rodziną - powinna zapalić się czerwona lampka. Rozłączmy się, skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje.

W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Nie przekazujmy pieniędzy nieznajomym.