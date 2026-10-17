Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
Ostrołęccy policjanci przyjęli zgłoszenie od 62-letniej mieszkanki miasta, która padła ofiarą oszustwa. Kobieta wyjaśniła, że na jednym z popularnych portali społecznościowych znalazła ogłoszenie dotyczące pracy zdalnej .Zadanie miało polegać na polubianiu wskazanych treści, wykonywaniu zrzutów ekranu i ich przesyłaniu zleceniodawcy.
Z konta zniknęły pieniądze
"W trakcie kontaktu z osobami oferującymi pracę kobieta została namówiona do zainstalowania na komputerze wskazanej przez nie aplikacji. Następnie kilkanaście razy przekazała kody BLIK i zatwierdziła transakcje. W efekcie straciła blisko 30 tysięcy złotych" - informuje nadkom. Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce. "Apelujemy o daleko idącą ostrożność, zarówno w świecie rzeczywistym, jak i w internecie. Oszuści mogą podawać się za doradców, pracowników różnych instytucji, a także potencjalnych pracodawców oferujących pracę zdalną. Ich metody się zmieniają, ale cel pozostaje ten sam: zdobycie naszych pieniędzy" - dodaje.
Nigdy nie przekazujmy kodów do szybkich płatności osobom, których nie znamy i nie zatwierdzajmy takich transakcji. Takie działanie może doprowadzić do utraty pieniędzy zgromadzonych na koncie. Rozmawiajmy o tych zagrożeniach z bliskimi i przypominajmy im, jak postępować, by nie paść ofiarą oszustwa.