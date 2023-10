Odebrali telefony od "adwokata córki", "syna" i "policjanta". Uwierzyli, stracili oszczędności

Wypadki "synów" i "kaucje"

Do 81-letniego mieszkańca zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako jego syn. Oznajmił, że potrącił kobietę w ciąży, która jest ciężkim stanie i musi wpłacić kaucję, by nie trafić do aresztu. 81-latek powiedział, że ma w domu 30 tysięcy złotych. Postępując zgodnie z instrukcjami, przekazał pieniądze kobiecie, która przyszła przed bramę jego posesji i przedstawiła się jako kurier sądowy. Dopiero po wszystkim nabrał podejrzeń i skontaktował się z rodziną. Było już jednak za późno

Ofiarą oszustów padł także 87-letni płocczanin, który przekazał 22 tysiące złotych. Zadzwonił do niego mężczyzna podający się za policjanta, który poinformował, ze jego syn miał wypadek i aby nie trafił do więzienia potrzebne są pieniądze. 87-latek powiedział, ile ma oszczędności i przekazał je mężczyźnie, który przyszedł do jego mieszkania. O tym, że nie było żadnego wypadku, a on został oszukany, także dowiedział się dopiero w trakcie rozmowy z rodziną.