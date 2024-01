Zainwestowali "w gazociąg" po kilkaset złotych. Jeden stracił 140 tysięcy, drugi 12 tysięcy

czytaj dalej

54-latek z Targówka usłyszał zarzut próby korupcji policjantów - przekazała Komenda Stołeczna Policji. Zaproponował im 200 złotych w zamian za to, by zamiast na komisariat, odwieźli go do domu. Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.