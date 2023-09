Kliknęły w linki od "kupujących", z ich kont zniknęły tysiące złotych

37-letnia mieszkanka z Siedlec wystawiła do sprzedaży na jednym ze znanych portali ogłoszeniowych botki za 300 złotych. Szybko dostała wiadomość z formularzem sprzedaży do wypełnienia. Kliknęła w link, wybrała z listy swój bank i zalogowała się do bankowości elektronicznej.