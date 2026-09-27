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Okolice

Zatrzymali go, bo jechał za szybko. Do domu wróci za ponad dwa lata

Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie garwolińskim (Mazowieckie)
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KSP
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25-latek przekroczył dozwoloną prędkość i został zatrzymany do kontroli. W tym przypadku nie skończyło się na mandacie i punktach karnych. Kierowca miał bowiem znacznie więcej na sumieniu. Trafił do więzienia na ponad dwa lata.

Policjanci z drogówki w Garwolinie zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem Toyota. 25‑letni mieszkaniec Warszawy, jadąc przez miejscowość Ostrybór (gmina Wilga), przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o 42 kilometry na godzinę.

W tym przypadku na mandacie się nie skończyło.

Bez uprawnień, za to z listem gończym

"Podczas sprawdzenia danych kierowcy policjanci ustalili, że nie on posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Był też poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy do odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za oszustwo. Zgodnie z nakazem Sądu Rejonowego dla Warszawy‑Mokotowa ma z kolei spędzić w zakładzie karnym cztery miesiące za kradzież" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

25‑latek trafił do zakładu karnego, gdzie odbywa zasądzone kary. A czeka go kolejna. Podczas kontroli policjanci znaleźli bowiem u niego marihuanę, grozi mu za to do trzech lat więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Drogi w PolsceWyroki sądowe w PolscePolicjaGarwolin
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