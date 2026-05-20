Zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginął

Tragiczny wypadek w Chmielewie
Tragiczny wypadek w Chmielewie
Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka
Kierujący osobowym Fordem w okolicach Ostrowi Mazowieckiej zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z ciężarówką. Mężczyzna zginął na miejscu.

Do zderzenia doszło w Chmielewie w poniedziałek po południu. Ze zgłoszenia wynikało, że chodzi o wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego.

Na miejsce pojechały służby, w tym ostrowscy policjanci z ruchu drogowego.

Kierowca zginął na miejscu

"Mundurowi ustalili, że kierujący Fordem 40-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego na prostym odcinku drogi z nieznanych na chwilę obecną przyczyn zjechał na przeciwny pas i zderzył się z ciężarówką Scanią z naczepą, kierowaną przez trzeźwego 55-latka z woj. mazowieckiego" - podała Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak podała policja, kierujący Fordem zmarł na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora do późnych godzin nocnych wykonywali czynności na miejscu wypadku. Od kierującego Scanią dodatkowo pobrano krew do zbadania stanu trzeźwości na alkohol i środki odurzające.

"W sprawie prowadzone są dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego tragicznego wypadku" - zapewniła policja.

Śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku prowadzą funkcjonariusze z małkińskiego komisariatu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
