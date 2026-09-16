Okolice Zginął od strzałów w głowę, ciało zakopali w lesie. Sprawą ponownie zajmuje się sąd Oprac. Dariusz Gałązka |

Śledztwo prowadziła prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: TVN24

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Proces dotyczy zabójstwa, do którego doszło w lesie na obrzeżach Ostrowi Mazowieckiej (Mazowieckie). Pochodzący z tego miasta 31-latek zaginął na początku września 2015 roku. W akcję poszukiwawczą zaangażowała się rodzina (zgłoszenie o zaginięciu złożyła na policji siostra), przyjaciele oraz znajomi. Informację o zaginięciu i zdjęcia poszukiwanego przekazywane były zarówno przez lokalne, jak i ogólnopolskie media.

Ciało odnalezione blisko rok później. Śledztwo w tej sprawie prowadziła podlaska delegatura Prokuratury Krajowej. Był to wyłączony wątek dużej sprawy karnej dotyczącej przestępczych porachunków i związanych z tym zabójstw.

Czterech oskarżonych

O udział w zbrodni dokonanej w Ostrowi Mazowieckiej oskarżonych zostało w sumie czterech mężczyzn. Po kilkuletnim procesie, w marcu 2022 roku przed Sądem Okręgowym w Ostrołęce jeden z nich został nieprawomocnie skazany na 15 lat więzienia za to, że działając z zamiarem bezpośrednim zabójstwa, oddał dwa strzały z pistoletu w głowę ofiary.

Drugi strzał miał paść po dorozumianej zgodzie innego oskarżonego; według ustaleń śledztwa - co przyjął też za udowodnione sąd pierwszej instancji - miał on skinąć głową niejako, zezwalając na śmiertelny strzał. On nieprawomocnie został skazany na dziewięć lat więzienia.

Dwaj kolejni oskarżeni, którzy mieli pomagać dwóm pierwszym ukryć zwłoki i broń, zostali skazani przez ostrołęcki sąd na 2,5 roku i dwa lata więzienia. Ciało zostało zakopane w lesie w miejscu oznaczonym ogniskiem, które - żeby odstraszać dzikie zwierzęta - zostało też polane olejem napędowym i innymi środkami chemicznymi. Broń jeden z nich zakopał na cmentarzu w Ostrowi Mazowieckiej, obok nagrobka jego krewnych.

Sprawa po raz drugi w sądzie apelacyjnym

W ramach postępowania apelacyjnego dwóch oskarżonych składało w środę przed sądem dodatkowe wyjaśnienia. Sąd rozpoznał też - i oddalił - kilkadziesiąt wniosków dowodowych złożonych przez strony wraz z apelacjami (to m.in. wnioski o przesłuchanie świadków, opinie biegłych czy akta innych spraw sądowych) po czym zamknął przewód sądowy. Na kolejnej rozprawie, zaplanowanej na drugą połowę października, mają być wygłoszone mowy końcowe.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Źródło zdjęcia: TVN24

Sąd apelacyjny zajmuje się tą sprawą po raz drugi. W grudniu 2023 roku ten sąd zupełnie zmienił orzeczenie Sądu Okręgowego w Ostrołęce, uniewinniając trzy osoby, a jedną skazując na 15 lat więzienia. Za sprawcę zabójstwa uznał mężczyznę w pierwszej instancji skazanego na dwa lata więzienia jedynie za zacieranie śladów zbrodni.

Rozpoznając kasacje Sąd Najwyższy wyrok ten jednak kilka miesięcy temu uchylił i sprawę zwrócił do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.