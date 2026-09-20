Śmiertelny wypadek na S8. Jeden z kierowców próbował uciec
- Zgłoszenie o wypadku na drodze S8 w Prosienicy w kierunku Białegostoku z udziałem dwóch samochodów osobowych marek Mercedes i Seat otrzymaliśmy w niedzielę o godzinie 6.10 - poinformowała nas asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Jak przekazała policja, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, a następnie próbował uciec pieszo. 39-latek z woj. podlaskiego został zatrzymany.
31-latek z woj. podlaskiego podróżujący Seatem został przewieziony do szpitala na badania, drugi mężczyzna podróżujący Seatem pomimo podjętej reanimacji zmarł.
Utrudnienia w ruchu
Wypadek powoduje spore utrudnienia. Droga w kierunku Białegostoku jest obecnie zablokowana. Mundurowi kierują na objazdy węzłem S61 Łomża -Suwałki-Ostrołęka.
Na miejscu pracują strażacy i policjanci pod nadzorem prokuratora.