Okolice Śmiertelny wypadek na S8. Jeden z kierowców próbował uciec Alicja Glinianowicz |

Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8 Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka

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- Zgłoszenie o wypadku na drodze S8 w Prosienicy w kierunku Białegostoku z udziałem dwóch samochodów osobowych marek Mercedes i Seat otrzymaliśmy w niedzielę o godzinie 6.10 - poinformowała nas asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak przekazała policja, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, a następnie próbował uciec pieszo. 39-latek z woj. podlaskiego został zatrzymany.

31-latek z woj. podlaskiego podróżujący Seatem został przewieziony do szpitala na badania, drugi mężczyzna podróżujący Seatem pomimo podjętej reanimacji zmarł.

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Utrudnienia w ruchu

Wypadek powoduje spore utrudnienia. Droga w kierunku Białegostoku jest obecnie zablokowana. Mundurowi kierują na objazdy węzłem S61 Łomża -Suwałki-Ostrołęka.

Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8 Źródło zdjęcia: Policja Ostrów Mazowiecka

Na miejscu pracują strażacy i policjanci pod nadzorem prokuratora.