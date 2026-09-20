Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Śmiertelny wypadek na S8. Jeden z kierowców próbował uciec

|
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W niedzielę rano w miejscowości Prosienica niedaleko Ostrowi Mazowieckiej doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba zmarła. Kierujący Mercedesem odjechał z miejsca, następnie próbował uciec pieszo. Został zatrzymany. Występują spore utrudnienia drogowe, została zablokowana jezdnia trasy S8 w kierunku Białegostoku.

- Zgłoszenie o wypadku na drodze S8 w Prosienicy w kierunku Białegostoku z udziałem dwóch samochodów osobowych marek Mercedes i Seat otrzymaliśmy w niedzielę o godzinie 6.10 - poinformowała nas asp. Marzena Laczkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Jak przekazała policja, kierujący Mercedesem po zderzeniu odjechał, a następnie próbował uciec pieszo. 39-latek z woj. podlaskiego został zatrzymany.

31-latek z woj. podlaskiego podróżujący Seatem został przewieziony do szpitala na badania, drugi mężczyzna podróżujący Seatem pomimo podjętej reanimacji zmarł.

Utrudnienia w ruchu

Wypadek powoduje spore utrudnienia. Droga w kierunku Białegostoku jest obecnie zablokowana. Mundurowi kierują na objazdy węzłem S61 Łomża -Suwałki-Ostrołęka.

Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Śmiertelny wypadek na odcinku Podborze - Prosienica trasy S8
Źródło zdjęcia: Policja Ostrów Mazowiecka

Na miejscu pracują strażacy i policjanci pod nadzorem prokuratora.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawiePolicjaUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Narodowy Dzień Sportu, wielki finał na błoniach PGE Narodowego
Mobilna skocznia, lodowisko, pokazy sztuk walki. Narodowy Dzień Sportu na błoniach Narodowego
Praga Południe
Pies ratowniczy potrzebuje pomocy. Strażacy apelują
Zasłużony pies ratowniczy potrzebuje pomocy. Apel strażaków
Nowy Dwór Mazowiecki
Pozostawiony, zaplombowany plecak uruchomił działania służb
Zostawił plecak na stacji benzynowej. Teraz grozi mu kara
Mokotów
Zlikwidowana "dziupla" samochodowa, odzyskana Toyota
Zaczynali właśnie rozkręcać skradzioną Toyotę. Obserwowali to policjanci
Wołomin
Prace na terenie dawnego Stalagu XI A
Szukali od lat. Teraz wiedzą, gdzie ich pochowano
Dariusz Gałązka
Śmierć na plebanii w Drobinie
Śmierć na plebanii, decyzja prokuratury i skarga
Okolice
Hulajnoga nie miała obowiązkowego ograniczenia prędkości do 20 kilometrów na godzinę
14-latek uciekał, wezwali jego matkę i wręczyli jej mandat na trzy tysiące
Okolice
Odsłonięcie rzeźby "Sobowtórka" autorstwa Valie Export
W centrum Warszawy stanęły wielkie nożyce
Śródmieście
Cenne starodruki znaleziona na strychu plebanii
Leżały pod warstwami kurzu. 130 starodruków, najstarszy z 1602 roku
Okolice
Prace na Rondzie Wiatraczna
W poniedziałek zamkną dwa pasy na Rondzie Wiatraczna
Praga Południe
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Wakacyjne remonty przedłużyły się na rok szkolny
Magdalena Gruszczyńska
Wodny plac zabaw w Parku Żerańskim
Wodny plac zabaw. Pompy uruchomi huśtawka
Białołęka
Pociągi SKM Elf po modernizacji
Pociągi dostaną drugą młodość. Kontrakt na pół miliarda złotych
Śródmieście
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Prokuratura weszła do ministerstwa. Śledztwo dotyczy głośnego raportu
Śródmieście
Mężczyzna został przewieziony do szpitala
By go obezwładnić, potrzebnych było sześć osób i dwie pary kajdanek
Białołęka
Autobus MAN na przystanku z wiatą "Ł"
Były symbolem warszawskiej komunikacji, jedna wróci
Śródmieście
Policjanci kontrolowali przejazd kolejowy
Policyjny dron obserwował przejazd przez tory. Posypały się mandaty
Mazowieckie
Śledztwo w sprawie śmierci noworodka na Białołęce (zdj. ilustracyjne)
26-latka z zarzutem zabójstwa noworodka
Klaudia Kamieniarz
Policjanci znaleźli skradzione rośliny
"Zachwycił się widokiem ładnych roślin". Ukradł i zasadził na swojej działce
Okolice
Wydobyte przedmioty, związane z synagogą
Zbadali teren dawnej synagogi. Pokazali, co odkryli
Wola
Mieszkańcy gminy Bulkowo nie chcą biogazowni (zdj. ilustracyjne)
Nie chcieli biogazowni. Tuż przed głosowaniem trafiła do planu
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kury
Uciekł po wypadku, pasażerka zmarła. Policja poderwała śmigłowiec
Mazowieckie
Zatrzymania w sprawie nadużyć w szpitalu w Garwolinie
Wynagrodzenia za niezrealizowane świadczenia w szpitalu. Zarzuty
Okolice
Policjanci znaleźli plantację konopi na Ursynowie
Sądził, że doniczek wśród traw i krzewów nikt nie zauważy
Ursynów
Policyjna kontrola na terenie gminy Lesznowola
Jeździli za szybko i "mrugali" światłami
Okolice
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
O pierwszej w nocy zadzwoniła "córka", przyszedł "prokurator"
Okolice
Budynek przy Marszałkowskiej stanie się siedzibą brygady WOT
Warszawa przekazała dwie nieruchomości wojsku i strażakom
Śródmieście
boki1
Gabinet wiceprezydentki zasypany gruzem
Ostrołęka
Uchwała krajobrazowa w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Skontrolowali 330 reklam. 260 bez "żadnej dokumentacji"
Piotr Bakalarski
Pani Agata zginęła w katastrofie pociągu
Agata zginęła w katastrofie pociągu. Rozpacz rodziny
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki