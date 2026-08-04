Okolice Wypadek z udziałem 11-latka. Kierował quadem Oprac. Alicja Glinianowicz |

Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

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Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Wówczas dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Godlewie-Gorzejewie w gminie Andrzejewo. W wypadku uczestniczył quad i motocyklista.

Za kierownicą quada 11-latek

Z ustaleń policji wynika, że na gminnej drodze żwirowej, kierujący niezarejestrowanym quadem zderzył się czołowo z 21-letnim kierującym niezarejestrowanym crossem. Kierującym quadem okazał się... 11-latek.

"Obaj uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitali" - podała starsza aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.