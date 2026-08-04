Wypadek z udziałem 11-latka. Kierował quadem
Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Wówczas dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Godlewie-Gorzejewie w gminie Andrzejewo. W wypadku uczestniczył quad i motocyklista.
Za kierownicą quada 11-latek
Z ustaleń policji wynika, że na gminnej drodze żwirowej, kierujący niezarejestrowanym quadem zderzył się czołowo z 21-letnim kierującym niezarejestrowanym crossem. Kierującym quadem okazał się... 11-latek.
"Obaj uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitali" - podała starsza aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Źródło: tvnwarszawa.pl