Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wypadek z udziałem 11-latka. Kierował quadem

|
Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem
Wypadek z udziałem 11-latka kierującego quadem
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej
Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w okolicy Ostrowi Mazowieckiej. W zdarzeniu brał udział 21-letni motocyklista oraz 11-letni chłopiec kierujący quadem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Wówczas dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Godlewie-Gorzejewie w gminie Andrzejewo. W wypadku uczestniczył quad i motocyklista.

Za kierownicą quada 11-latek

Z ustaleń policji wynika, że na gminnej drodze żwirowej, kierujący niezarejestrowanym quadem zderzył się czołowo z 21-letnim kierującym niezarejestrowanym crossem. Kierującym quadem okazał się... 11-latek.

"Obaj uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowani do szpitali" - podała starsza aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
Seks menopauza
Spóźnieni kochankowie? Lekarka: łechtaczka nie idzie na emeryturę
Agata Daniluk
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
1 godz 4 min
pc
40 lat w ratownictwie. Ostrzega wszystkich, przed używaniem patentów z sieci
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiWypadekPolicjaDrogi w Polscedziecko
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
DZ260714_0111
Woda nie, torebka też nie. "Jaja sobie robicie?"
Katarzyna Kędra
Noc, burza
Gdzie jest burza? Porywy wiatru mogą osiągać nawet do 100 km/h
METEO
Letnia Scena Progresji na Woli
"11 godzin ciągłego hałasu". Mają dość plenerowych koncertów
Klaudia Kamieniarz
Tragiczny finał poszukiwań 45-latka z Warszawy
"Stracił grunt pod nogami", porwał go nurt rzeki. Tragiczny finał poszukiwań
Okolice
Wracają dwie jezdnie przy Dworcu Zachodnim
Koniec drogowej udręki przy Zachodnim. Wracają dwie jezdnie i szersze pasy
Ochota
10-latek zaginął podczas zabawy (zdjęcie ilustracyjne)
"Podczas zabawy położył się i zasnął"
Okolice
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie
Tramwaje wróciły w Aleje Jerozolimskie, ale to nie koniec utrudnień
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na trasie S8
Trzy rozbite auta na trasie S8
Białołęka
Składowisko odpadów w Wołominie
Tykająca bomba ekologiczna pod Warszawą może "wybuchnąć" podczas upałów
Okolice
Odebrali wychudzonego psa właścicielowi
Przyszli ratować psa. Nie spodziewali się prośby o pomoc na rzuconej ukradkiem chusteczce
Alicja Glinianowicz
Pasażer siedział na drewnianym pniu
Przejażdżka na pniu zakończyła się mandatem i utratą dowodu rejestracyjnego
Okolice
Ulica Złota otwarta
Złota gotowa. "To zupełnie nowa odsłona Warszawy"
Śródmieście
Kierował pijany, zignorował sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
Miał 3,5 promila, dostał dozór policyjny i... znów wsiadł pijany za kółko
Mokotów
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski dał im ultimatum. 21 osób zrezygnowało z członkostwa w partii
Śródmieście
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety
Znaleźli ciało kobiety w znacznym stopniu rozkładu. Mają podejrzanego
Ochota
Policja zatrzymała 63-latka
Z pałką teleskopową groził sąsiadowi. Jest ruch prokuratury
Okolice
Pawilony na bulwarach wiślanych
Przetargi skończyły się klapą
Piotr Bakalarski
Wiadukt Alei Niepodległości przy GUS-ie
Rusza remont wiaduktu przy GUS-ie. Będą zwężenia na Trasie Łazienkowskiej
Śródmieście
Policja zatrzymała podejrzanego o oszustwo
Próbował wyłudzić od 60-latki 2,5 miliona złotych, wpadł w zasadzkę
Praga Południe
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Sześciolatek wpadł do ogniska. Śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala
Okolice
Woda zalała torowisko WKD w Alejach Jerozolimskich
Woda zalała torowisko w Alejach Jerozolimskich. Pociągi nie dojeżdżały do centrum
Ochota
Ulica Złota przeszła metamorfozę
Metamorfoza Złotej zakończona. W poniedziałek wielkie otwarcie
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Stracił równowagę i spadł z peronu pod pociąg. Zginął
Okolice
W mieszkaniu i aucie 29-latek miał niemal pół kilograma narkotyków
Podejrzana transakcja na poboczu drogi
Okolice
38-latek trafił już do więzienia
"Niebezpieczny, może posiadać broń". Wezwali policyjnych kontrterrorystów
Okolice
Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej
"Jesteśmy im winni troskę o wolną i silną Polskę"
Śródmieście
Wybiła godzina "W"
Na minutę Warszawa się zatrzymała
Klaudia Kamieniarz
Historia Heleny Jamontt - łączniczki Powstania Warszawskiego
Zginęła, niosąc meldunek. Jej ciało leżało pod gruzami przez siedem lat
Alicja Glinianowicz
Żołnierz podejrzany o posiadanie i handel narkotykami
Starszy kapral z warszawskiej brygady podejrzany o handel narkotykami
Okolice
August Agboola Browne
Od Lagos do walczącej Warszawy. Kim był powstaniec z Nigerii?
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki