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Okolice

"Po prostu zmasakrował swojego ojca. Nie ma tutaj żadnych okoliczności łagodzących"

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Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Śledztwo prowadziła prokuratura w Ostrowi Mazowieckiej
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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18 lat więzienia to już prawomocny wyrok dla 35-latka. - Oskarżony po prostu zmasakrował ojca - mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Sławomir Wołosik, odnosząc się do liczby i siły ciosów w głowę, które sprawca zadał twardym przedmiotem. Była to drewniana kolumna głośnikowa.

Do zbrodni doszło w styczniu 2024 r. w Ostrowi Mazowieckiej. Ojciec i syn mieszkali razem. W dniu zabójstwa z nieustalonych powodów doszło do awantury po alkoholu. 35-latek miał zostać najpierw uderzony przez ojca.

Według ustaleń śledztwa, gdy już po swoim ataku 35-latek zobaczył, że ojciec nie daje znaków życia, próbował go reanimować.

Do znajomego napisał, że zabił ojca

Potem za pomocą internetowego komunikatora napisał znajomemu, że zabił ojca. Kolega uznał te słowa za żart, ale polecił mu wezwać pogotowie. Oskarżony zadzwonił na numer alarmowy, a po stwierdzeniu przez medyków zgonu jego ojca został zatrzymany. W chwili zatrzymania był pijany - badanie wykazało ponad 1,2 promila alkoholu we krwi.

Sekcja wykazała u ofiary rozległe obrażenia głowy. Było to około dziesięciu uderzeń tępym narzędziem (drewnianą kolumną głośnikową - red.), mężczyzna był też duszony.

Pierwszy wyrok i apelacja

Sąd Okręgowy w Ostrołęce (Mazowieckie) w czerwcu nieprawomocnie skazał oskarżonego na 18 lat więzienia.

Apelację złożyła obrona. W piątek Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał ją za bezzasadną, a karę za sprawiedliwą i nie znalazł powodów, by ją obniżyć.

Uzasadniając wyrok, sędzia Sławomir Wołosik zwracał uwagę, że oskarżony w śledztwie i przed sądem zmieniał swoje wyjaśnienia, jak to ujął sędzia - wyjaśnienia te ewoluowały - a 35-latek próbował zasłaniać się niepamięcią z powodu wypitego alkoholu, by nie opisać tego, co się stało w mieszkaniu.

- O ile można uznać, że oskarżony został zaatakowany przez ojca butelką w głowę, to na pewno nie było tak, że później nie wiedział zupełnie, co robił - mówił sędzia. Sąd nie miał wątpliwości, że sprawca co prawda nagle, bez przemyślenia podjął taką decyzję, ale działał z zamiarem bezpośrednim, a nie ewentualnym zabójstwa.

- O tym, że chciał zabić, świadczy intensywność ciosów, ich liczba i rozmieszczenie. W istocie rzeczy (oskarżony) po prostu zmasakrował swojego ojca (...). Nie ma tutaj żadnych okoliczności łagodzących - uzasadniał sędzia Wołosik.

Przypomniał, że według opinii biegłych sprawca był w pełni poczytalny. Sąd nie zgodził się z tezą linii obrony, że ojciec znęcał się nad synem. O skazanym mówił, że przed zabójstwem prowadził on "pasożytniczy tryb życia, nie pracował (...), a , a oprócz tego, że spożywał alkohol, to w istocie trudno powiedzieć, czym się jeszcze innym zajmował".

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Ostrów MazowieckaZabójstwoWyroki sądowe w Polsce
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