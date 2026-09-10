Okolice Syn z zarzutami znęcania się nad matką. Trwało to 15 lat

Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.) Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka

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W sobotę, 5 września, po południu dyżurny policji w Ostrowi Mazowieckiej odebrał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie zachowującym się agresywnie wobec starszej kobiety. Na miejsce pojechali policjanci. Okazało się, że 53-letni mężczyzna, mając ponad 2,3 promile alkoholu w organizmie, rozpoczął awanturę ze swoją 75-letnią matką, między innymi popychając ją.

Policjanci go zatrzymali i wszczęli procedurę Niebieskiej Karty.

"Znęcał się od grudnia 2011 roku"

"Ustalili, że syn znęcał się nad matką psychicznie i fizycznie od grudnia 2011 roku. Kiedy był wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe. Wtedy wyzywał kobietę, szarpał za ubranie, popychał, przewracał, uderzał pięścią w kark, kopał po całym ciele, niezależnie od pory roku wyganiał z domu" - informuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. "Materiał dowodowy w sprawie opiera się na zeznaniach pokrzywdzonej, świadków oraz materiałach z interwencji policji podejmowanych wobec podejrzanego" - dodaje.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przedstawiono Andrzejowi R. zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką przez prawie 15 lat. Nie przyznał się.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 53-latka tymczasowy areszt na dwa miesiące

Za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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