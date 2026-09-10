Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Syn z zarzutami znęcania się nad matką. Trwało to 15 lat

53-latek został aresztowany na dwa miesiące
Coraz więcej przypadków przemocy domowej wobec kobiet w Polsce. Eksperci wskazują, gdzie szukać pomocy (materiał z lutego 2025 r.)
Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Policja Ostrów Mazowiecka
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Syn usłyszał zarzuty znęcania się nad matką przez prawie 15 lat. Został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

W sobotę, 5 września, po południu dyżurny policji w Ostrowi Mazowieckiej odebrał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie zachowującym się agresywnie wobec starszej kobiety. Na miejsce pojechali policjanci. Okazało się, że 53-letni mężczyzna, mając ponad 2,3 promile alkoholu w organizmie, rozpoczął awanturę ze swoją 75-letnią matką, między innymi popychając ją.

Policjanci go zatrzymali i wszczęli procedurę Niebieskiej Karty.

"Znęcał się od grudnia 2011 roku"

"Ustalili, że syn znęcał się nad matką psychicznie i fizycznie od grudnia 2011 roku. Kiedy był wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe. Wtedy wyzywał kobietę, szarpał za ubranie, popychał, przewracał, uderzał pięścią w kark, kopał po całym ciele, niezależnie od pory roku wyganiał z domu" - informuje w komunikacie Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. "Materiał dowodowy w sprawie opiera się na zeznaniach pokrzywdzonej, świadków oraz materiałach z interwencji policji podejmowanych wobec podejrzanego" - dodaje.

Zarzuty i areszt

W Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przedstawiono Andrzejowi R. zarzut psychicznego i fizycznego znęcania się nad matką przez prawie 15 lat. Nie przyznał się.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 53-latka tymczasowy areszt na dwa miesiące

Za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

OGLĄDAJ: Żart, który przekroczył granicę. "Cieszy mnie społeczne oburzenie"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PrzemocPrzemoc domowaProkuratura
Czytaj także:
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Nowe ustalenia po katastrofie w Sokolnikach Suchych
Okolice
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
11 września zwolnią pociągi w całej Polsce. Apel o skrócenie protestu
Okolice
Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza na miesięcznicy smoleńskiej
Szarpanina z Macierewiczem. Strzelał z pistoletu na farbę
Śródmieście
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Ogromne straty po katastrofie. Podali kwotę
Okolice
Warszawski Szpital Południowy
Kontrola w Szpitalu Południowym. NFZ podaje szczegóły
Ursynów
Szpital przy ulicy Inflanckiej
37-latka zmarła w trakcie porodu. Prokuratura wszczęła śledztwo
Śródmieście
Trwa usuwanie skutków katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych (Mazowieckie), gdzie w środę doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem
Podnieśli wrak lokomotywy, "były pewne problemy"
Mazowieckie
Prace na terenie SP nr 215 w Warszawie
Budowa szkoły opóźniona, autokary przepełnione. Rodzice mają dość
Dariusz Gałązka
Wycięli dziurę w dachu i okradli salon jubilerski
Zuchwałe włamanie przez dach
Okolice
Wypadek w Mszczonowie
Pijany jechał 227 kilometrów na godzinę. Doszło do wypadku, zginął pasażer. Wyrok
Okolice
Trwa akcja służb na miejscu zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką w miejscowości Sokolniki Suche w województwie mazowieckim (10.09.2026, 7:00)
"Zginął człowiek, my to przewidzieliśmy. Może być gorzej"
Mazowieckie
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Był pijany
Uderzył w ławkę, porzucił auto. Miał blisko 2,5 promila
Okolice
Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza
Pergole niczym "papierowe samoloty". Tak zmieni się Plac Narutowicza
Dariusz Gałązka
Trwa rozbiórka Intraco
Rozbierają PRL-owski drapacz chmur. Ostateczna decyzja konserwatora
Katarzyna Kędra
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Zapowiedź ministra po katastrofie. Zmiany "będą mieć charakter radykalny"
Okolice
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką, jedna osoba nie żyje. Co wiadomo o wypadku
MAZOWIECKIE
Kabina ciężarówki po zderzeniu z pociągiem
Wjechał ciężarówką w pociąg. Wiemy, jak tłumaczył się kierowca
MAZOWIECKIE
W miejscowości Sokolniki Suche w Mazowieckiem wykoleił się pociąg
Prokuratura o przebiegu katastrofy
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Nie żyje pasażerka
MAZOWIECKE
Wykolejony pociąg w Sokolnikach Suchych
Kolejarze badają przyczyny wypadku. Pierwsze ustalenia
MAZOWIECKIE
Wykolejony pociąg Sokolniki Suche
"Jest bardzo wielu poszkodowanych". Wójt o pomocy dla pasażerów
TVN24
Pociąg Intercity wykoleił się pod Przysuchą
"To był strach". Tak wyglądały pierwsze chwile po wypadku
TVN24
Prokuratura bada wpisy Gromdy
Śledztwo w sprawie Gromdy. "Trwają przeszukania w różnych miejscach"
Okolice
Zaplombowane wejście do bloku przy Hirszfelda
Blok na Ursynowie grozi zawaleniem. Jest śledztwo prokuratury
Ursynów
Zderzenie motocyklisty z autem
Kierowca zmieniał pas, zderzył się z motocyklistą
Targówek
Atak na przejściu dla pieszych
Atak na przejściu dla pieszych. Uderzył mężczyznę w głowę i uciekł
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na Nałęczowskiej
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z busem
Mokotów
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierowcę
Usłyszał, że zostaje zatrzymany i wpadł w szał
Okolice
Bus uderzył w bariery na trasie S8
Kierowca busa wjechał w barierki na S8, są utrudnienia
Targówek

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki