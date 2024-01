Syn podejrzany o zabójstwo ojca. "Zadzwonił i powiedział, że się pokłócili"

Policjanci z Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali 32-latka podejrzanego o zabójstwo ojca. Miało do tego dojść prawdopodobnie podczas wspólnego picia alkoholu. 32-latek został tymczasowo aresztowany, grozi mu dożywotnie więzienie.

- We wtorek przed północą dyżurny ostrowskiej komendy odebrał zgłoszenie od mężczyzny, że doszło między nim, a jego ojcem do kłótni. Gdy na miejsce dojechali ostrowscy policjanci był tam nietrzeźwy 32-latek (2,6 promila alkoholu w organizmie) oraz leżący na podłodze 63-latek, nie dający już oznak życia. Policjanci wezwali na miejsce karetkę pogotowia. Lekarz stwierdził zgon 63-latka – przekazuje asp. Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Policjanci pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczyli m.in. ślady, które będą przydatne w ustaleniu przebiegu całego zdarzenia. Nietrzeźwy 32-latek został zatrzymany, a po badaniach lekarskich trafił do policyjnego aresztu.

Areszt i groźba dożywocia

W czwartek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut zabójstwa. Prokurator zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem do sądu o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu. Jeszcze tego samego dnia sąd przychylił się do złożonego wniosku.