Rozbój w lokalu z automatami. Sprawcy użyli miotacza gazu

Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Do zdarzenia doszło w Ostrowi Mazowieckiej
Źródło: Google Maps
Trzej młodzi mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem miotacza gazu i kwasu butanowego. Według śledczych, podejrzani wtargnęli do lokalu z nielegalnymi automatami do gier hazardowych i zabrali pieniądze. Grozi im do 20 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia w Ostrowi Mazowieckiej. Policjanci zostali wieczorem zaalarmowani przez zarządcę bloku przy ulicy Lubiejewskiej, że z sąsiedniego budynku wydobywa się nieprzyjemny chemiczny zapach. Wysłany na miejsce patrol potwierdził, że w pobliżu nieruchomości unosi się nieprzyjemna woń. Wezwano także strażaków, którzy nie stwierdzili zagrożenia dla mieszkańców pobliskich zabudowań.

"Podjęto decyzję o siłowym wejściu do lokalu. Wewnątrz nie było nikogo. Natomiast policjanci znaleźli pięć automatów do nielegalnych gier hazardowych, kilka tysięcy w gotówce oraz rozlaną na podłodze ciecz o intensywnym zapachu" - opisuje prokurator Elżbieta Edyta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce.

Trzech zatrzymanych

Dodaje, że w sprawie wszczęto śledztwo dotyczące rozboju. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajęli się kryminalni z ostrowskiej komendy. W ostatni czwartek stycznia zatrzymali trzech mężczyzn, mieszkańców powiatu wyszkowskiego w wieku 23, 21 i 17 lat.

Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej przedstawili im zarzuty rozboju. Jak opisuje prok. Łukasiewicz, mężczyźni użyli ręcznego miotacza gazu i prysnęli w twarz dwojgu pokrzywdzonym - kobiecie i mężczyźnie - oraz rozprowadzili substancję w lokalu.

"Doprowadzili pokrzywdzonych do stanu bezbronności i zażądali od wymienionych wydania posiadanych pieniędzy, stosując jednocześnie przemoc poprzez podstawienie nogi pokrzywdzonej, w wyniku czego upadla na podłogę" - relacjonuje rzeczniczka prokuratury.

Następnie podejrzani mieli zabrać pokrzywdzonemu pieniądze w kwocie 850 złotych.

Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Policjanci interweniowali w lokalu z nielegalnymi automatami
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Mazowieckiej

"Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zadecydował o zastosowaniu wobec 23-latka i 21-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy, natomiast wobec 17-latka na dwa miesiące. Podejrzanym grozi nawet do 20 lat pozbawienia wolności" - informuje prok. Łukasiewicz.

Śledczy nie zdradzają, kim były zaatakowane w lokalu osoby. Równolegle trwają czynności w sprawie ujawnionych nielegalnych automatów hazardowych.



PolicjaPrzestępczość w WarszawieOstrów Mazowiecka

